Культ личности: звезда "Сумерек" снимется в сериале о самом себе

По мнению поклонников актера, никто лучше не справится с этой ролью, чем он.

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33-летний американский актер Тейлор Лотнер, которому мировую славу принесла роль оборотня Джейкоба Блэка в саге "Сумерки", сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером сериала "Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней". Из названия становится ясно, что он сыграет сам себя, пишет Variety.

Разработкой шоу занимается Amazon MGM Studios, а его режиссером станет Дэйзи Гарднер ("Одинокая пьяная женщина"), которая также выступает в качестве сценариста.

Сериал расскажет о тайной стороне знаменитого актера, герой которого в "Сумерках" конкурировал за любовь Беллы Свон (Кристин Стюарт) с вампиром Эдуардом Калленом (Роберт Паттинсон). В нем Лотнер играл с первой части (2008) до окончания саги в 2012-м. Пять фильмов собрали в мировом прокате в общей сложности $3 млрд.

"После завершения съемок последнего фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер исчез из поля зрения. Фанаты строили догадки, таблоиды строили теории, но правда более дика, чем вымысел. Тейлор не просто взял перерыв для психического здоровья. Он готовился к своему настоящему призванию… Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней. Играя самого себя, Тейлор втягивается в тайное общество охотников за оборотнями, которым нужен его уникальный опыт. Пока он ведет свою двойную жизнь – голливудского актера днем, сверхъестественного воина ночью – Тейлор должен бороться с высшей иронией: сражаться с теми самыми существами, которые сделали его знаменитым. Между спасением мира, возрождением карьеры и влюбленностью он сталкивается с главным вопросом – что происходит, когда твоя самая большая роль становится твоим самым большим врагом?", – гласит описание сериала.

Тейлор уже поделился новостью о грядущем проекте в соцсети, выложив скрин публикации.

"Только я подумал, что уже ушел… они снова затащили меня обратно", – подписал он пост.

В комментариях поклонники тут же отреагировали на его сообщение.

"Непревзойденное чувство юмора. Не могу дождаться, чтобы посмотреть", "Я чувствую, что это будет весело!", "Я действительно с нетерпением жду этого. Я люблю твои фильмы и не могу представить никого другого на роль Джейкоба", "Как он будет охотиться сам на себя?" – пишут они.

Помимо "Сумерек", Лотнер известен своими ролями в таких фильмах, как "Приключения Шаркбоя и Лавы", "Погоня" и "Нелепая шестерка". На телевидении он снимался в шоу "Королевы крика", "Кукушка" и "Мой личный злейший враг".

Ранее Фокус писал, что Тейлор Лотнер женился на своей тезке.