Культ особистості: зірка "Сутінків" зніметься в серіалі про самого себе

На думку шанувальників актора, ніхто краще не впорається з цією роллю, ніж він.

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33-річний американський актор Тейлор Лотнер, якому світову славу принесла роль перевертня Джейкоба Блека в сазі "Сутінки", зіграє головну роль і стане виконавчим продюсером серіалу "Тейлор Лотнер: Мисливець на перевертнів". З назви стає зрозуміло, що він зіграє сам себе, пише Variety.

Розробкою шоу займається Amazon MGM Studios, а його режисером стане Дейзі Гарднер ("Самотня п'яна жінка"), яка також виступає сценаристом.

Серіал розповість про таємний бік знаменитого актора, герой якого в "Сутінках" конкурував за кохання Белли Свон (Крістін Стюарт) з вампіром Едуардом Калленом (Роберт Паттінсон). У ньому Лотнер грав з першої частини (2008) до закінчення саги в 2012-му. П'ять фільмів зібрали у світовому прокаті загалом $3 млрд.

"Після завершення зйомок останнього фільму "Сутінки" Тейлор Лотнер зник з поля зору. Фанати будували здогади, таблоїди будували теорії, але правда більш дика, ніж вигадка. Тейлор не просто взяв перерву для психічного здоров'я. Він готувався до свого справжнього покликання... Тейлор Лотнер: Мисливець на перевертнів. Граючи самого себе, Тейлор втягується в таємне товариство мисливців за перевертнями, яким потрібен його унікальний досвід. Поки він веде своє подвійне життя — голлівудського актора вдень, надприродного воїна вночі — Тейлор мусить боротися з вищою іронією: боротися з тими самими істотами, які зробили його знаменитим. Між порятунком світу, відродженням кар'єри і закоханістю він стикається з головним питанням — що відбувається, коли твоя найбільша роль стає твоїм найбільшим ворогом?", — свідчить опис серіалу.

Тейлор уже поділився новиною про майбутній проект у соцмережі, виклавши скрін публікації.

"Тільки я подумав, що вже пішов... вони знову затягли мене назад", – підписав він пост.

У коментарях шанувальники одразу ж відреагували на його повідомлення.

"Неперевершене почуття гумору. Не можу дочекатися, щоб подивитися", "Я відчуваю, що це буде весело!", "Я дійсно з нетерпінням чекаю цього. Я люблю твої фільми і не можу уявити нікого іншого на роль Джейкоба", "Як він буде полювати сам на себе?" – пишуть вони.

Крім "Сутінків", Лотнер відомий своїми ролями в таких фільмах, як "Пригоди Шаркбоя і Лави", "Погоня" і "Безглузда шістка". На телебаченні він знімався в шоу "Королеви крику", "Зозуля" і "Мій особистий найлютіший ворог".

Раніше Фокус писав, що Тейлор Лотнер одружився зі своєю тезкою.