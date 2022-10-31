58-летний Рассел Кроу тайно женился на молодой возлюбленной, – СМИ

Сам актер пока что никак не прокоментирровал информацию, распространенную таблоидами.

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58-летний новозеландский киноактер и режиссер Рассел Кроу, больше всего известный ролью в исторической драме Ридли Скотта "Гладиатор", как и его 39-летняя подруга Бритни Териот замечены с обручальными кольцами. что дало СМИ повод говорить о тайной женитьбе пары в Риме, сообщает Daily Mail.

Так, Бритни пыталась прикрыть кольцо, когда махала рукой папарацци, выходя из отеля вместе с актером. Кроу сейчас находится в столице Италии на съемках фильма "Папский экзорцист". Ее возлюбленную не раз замечали рядом с ним. Пара гуляла по итальянскому городу, держась за руки.

Считается, что они познакомились на съемках фильма Рассела "Разбитый город" 2013 года, когда Бритни еще пробовала себя в роли актрисы.

Свои отношения они подтвердили в ноябре 2020 года, поцеловавшись на теннисном корте.

В 2018 году Рассел завершил бракоразводный процесс с Даниэль Спенсер, на которой женился в апреле 2003 года. Свадьба состоялась на его ферме в Нана-Глен, Новый Южный Уэльс. У бывшей пары двое сыновей-подростков, Чарльз и Теннисон. Они расстались в 2012 году и завершили развод шесть лет спустя.

Многие таблоиды отметили невероятное сходство бывшей жены актера с его нынешней пассией.

Впервые как пара Кроу и Териот вышли в свет совсем недавно. Пара вместе пришла на премьеру карточного триллера Poker Face в Риме.

Напомним, Рассел Кроу заметно прибавил в весе.