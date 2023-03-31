31 марта 2023 года: Кирилла Иерусалимского - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя одалживать продукты и одежду и стричь волосы.
Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память святителя Кирилла Иерусалимского, который был иерусалимским патриархом и славился как поборник истинной веры от лжи.
Что нельзя делать 31 марта:
- одалживать продукты и одежду;
- стричь волосы и ногти.
- ходить в гости;
- совершать крупные покупки.
Народные приметы и поверья:
- распустились цветы — апрель будет теплым;
- еще не растаял снег – ждите хороший приплод скота;
- уже есть комары – к теплой и солнечной погоде;
- прилетели лебеди – весной будет мало дождей.
День ангела празднуют:
Даниил, Кирилл, Эдуард, Наталья.
Родились сегодня:
1685 — Иоганн Себастьян Бах, великий немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко;
1964 год – Александр Турчинов, украинский политик и государственный деятель, секретарь СНБО;
2001 год – Екатерина Полищук (Птичка), украинская парамедикиня-добровольец, участница обороны Мариуполя и "Азовстали".
Также в этот день:
1889 год – официальное открытие Эйфелевой башни;
1901 год – выпускается первый автомобиль "Мерседес";
1922 год – в Киеве Лесь Курбас основал театр "Березиль", который в 1926 году переехал в Харьков;
1929 год – Украинская академия наук одобряет Харьковское правописание украинского языка;
2019 год – выборы президента в Украине: во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.