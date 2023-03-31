31 марта 2023 года: Кирилла Иерусалимского - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя одалживать продукты и одежду и стричь волосы.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память святителя Кирилла Иерусалимского, который был иерусалимским патриархом и славился как поборник истинной веры от лжи.

Что нельзя делать 31 марта:

одалживать продукты и одежду;

стричь волосы и ногти.

ходить в гости;

совершать крупные покупки.

Народные приметы и поверья:

распустились цветы — апрель будет теплым;

еще не растаял снег – ждите хороший приплод скота;

уже есть комары – к теплой и солнечной погоде;

прилетели лебеди – весной будет мало дождей.

День ангела празднуют:

Даниил, Кирилл, Эдуард, Наталья.

Родились сегодня:

1685 — Иоганн Себастьян Бах, великий немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко;

1964 год – Александр Турчинов, украинский политик и государственный деятель, секретарь СНБО;

2001 год – Екатерина Полищук (Птичка), украинская парамедикиня-добровольец, участница обороны Мариуполя и "Азовстали".

Также в этот день:

1889 год – официальное открытие Эйфелевой башни;

1901 год – выпускается первый автомобиль "Мерседес";

1922 год – в Киеве Лесь Курбас основал театр "Березиль", который в 1926 году переехал в Харьков;

1929 год – Украинская академия наук одобряет Харьковское правописание украинского языка;

2019 год – выборы президента в Украине: во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.