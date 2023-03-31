31 березня 2023: Кирила Єрусалимського — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна позичати продукти та одяг і стригти волосся.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила Єрусалимського, який був єрусалимським патріархом і славився як поборник істинної віри від брехні.

Що не можна робити 31 березня:

позичати продукти та одяг;

стригти волосся і нігті.

ходити в гості;

робити великі покупки.

Народні прикмети та повір'я:

розпустилися квіти — квітень буде теплим;

ще не розтанув сніг — чекайте хороший приплід худоби;

вже є комарі – до теплої та сонячної погоди;

прилетіли лебеді – навесні буде мало дощів.

День ангела святкують:

Данило, Кирило, Едуард, Наталя.

Народилися сьогодні:

1685 — Йоганн Себастьян Бах, великий німецький композитор та органіст, представник епохи бароко;

1964 – Олександр Турчинов, український політик та державний діяч, секретар РНБО;

2001 – Катерина Поліщук (Пташка), українська парамедикиня-добровольець, учасниця оборони Маріуполя та "Азовсталі".

Також у цей день:

1889 — офіційне відкриття Ейфелевої вежі;

1901 — випускається перший автомобіль "Мерседес";

1922 рік – у Києві Лесь Курбас заснував театр "Березіль", який у 1926 році переїхав до Харкова;

1929 рік – Українська академія наук схвалює Харківський правопис української мови;

2019 рік – вибори президента в Україні: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко.