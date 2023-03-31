31 березня 2023: Кирила Єрусалимського — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна позичати продукти та одяг і стригти волосся.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила Єрусалимського, який був єрусалимським патріархом і славився як поборник істинної віри від брехні.
Що не можна робити 31 березня:
- позичати продукти та одяг;
- стригти волосся і нігті.
- ходити в гості;
- робити великі покупки.
Народні прикмети та повір'я:
- розпустилися квіти — квітень буде теплим;
- ще не розтанув сніг — чекайте хороший приплід худоби;
- вже є комарі – до теплої та сонячної погоди;
- прилетіли лебеді – навесні буде мало дощів.
День ангела святкують:
Данило, Кирило, Едуард, Наталя.
Народилися сьогодні:
1685 — Йоганн Себастьян Бах, великий німецький композитор та органіст, представник епохи бароко;
1964 – Олександр Турчинов, український політик та державний діяч, секретар РНБО;
2001 – Катерина Поліщук (Пташка), українська парамедикиня-добровольець, учасниця оборони Маріуполя та "Азовсталі".
Також у цей день:
1889 — офіційне відкриття Ейфелевої вежі;
1901 — випускається перший автомобіль "Мерседес";
1922 рік – у Києві Лесь Курбас заснував театр "Березіль", який у 1926 році переїхав до Харкова;
1929 рік – Українська академія наук схвалює Харківський правопис української мови;
2019 рік – вибори президента в Україні: у другий тур виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко.