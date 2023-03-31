Заправляла машину и мыла стекла: Эмму Робертс заметили на заправке в тапочках (фото)

На этой неделе Эмма Робертс была замечена на заправке в районе Западного Голливуда в Лос-Анджелесе.

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Папарацци запечатлели 32-летнюю американскую актрису Эмму Робертс, когда она заправляла бак и мыла лобовое стекло своего роскошного внедорожника. Об этом пишет Daily Mail.

Эмма была одета в синюю футболку и облегающие черные леггинсы. На ногах у нее были тапочки с подкладкой из овечьей шерсти цвета слоновой кости. Племянница Джулии Робертс собрала светлые волосы в небрежный пучок, а глаза прикрыла солнцезащитными очками кремового цвета.

После того, как Эмма заполнила свой бак, она показала, что она обычный человек, поскольку самостоятельно мыла лобовое стекло автомобиля.

Накануне Эмма опубликовала в своем Instagram-аккаунте рекламный ролик бренда Gonna Need Milk, с которым она сотрудничает. На видео звезда показала своим поклонникам, как она готовит холодный латте из цельного молока.

"Забавный факт!! Я всю жизнь пью молоко из-за его незаменимых питательных веществ, которых нет во многих альтернативах молоку, и не говоря уже о его восхитительном вкусе, особенно в моем латте!", — написала девушка в подписи к публикации.

Робертс отключила комментарии к посту, вероятно, чтобы избежать негативной реакции со стороны скептиков цельного молока.

Ранее Фокус писал, что голливудская актриса Эмма Робертс редко афиширует личную жизнь, однако недавно сделала исключение и продемонстрировала снимок со своим малышом.