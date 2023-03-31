Заправляла машину та мила скло: Емму Робертс помітили на заправці у капцях (фото)

Цього тижня Емму Робертс помітили на заправці в районі Західного Голлівуду в Лос-Анджелесі.

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Папараці зняли 32-річну американську акторку Емму Робертс, коли вона заправляла бак і мила лобове скло свого розкішного позашляховика. Про це пише Daily Mail.

Емма була одягнена у синю футболку та обтислі чорні легінси. На ногах у неї були капці з підкладкою із шерсті кольору слонової кістки. Племінниця Джулії Робертс зібрала світле волосся у недбалий пучок, а очі прикрила сонцезахисними окулярами кремового кольору.

Після того, як Емма заповнила свій бак, вона показала, що вона звичайна людина, оскільки самостійно мила лобове скло автомобіля.

Напередодні Емма опублікувала у своєму Instagram-акаунті рекламний ролик бренду Gonna Need Milk, з яким вона співпрацює. На відео зірка показала своїм шанувальникам, як вона готує холодний лате з незбираного молока.

"Цікавий факт!! Я все життя п'ю молоко через його незамінні поживні речовини, яких немає в багатьох альтернативах молоку, і не кажучи вже про його чудовий смак, особливо в моєму лате!" — написала дівчина у підписі до публікації.

Робертс відключила коментарі до посту, мабуть, щоб уникнути негативної реакції з боку скептиків незбираного молока.

Раніше Фокус писав, що голлівудська акторка Емма Робертс рідко афішує особисте життя, проте нещодавно зробила виняток і продемонструвала знімок зі своїм малюком.