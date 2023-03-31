Актриса Ванесса Хадженс делится с фанатами яркими фото с отдыха в тропиках

Бывшая звезда канала Disney отдыхает на солнечных Филиппинах.

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34-летняя американская актриса и модель Ванесса Хадженс продемонстрировала свою подтянутую фигуру в откровенном купальнике на новых фотографиях, сделанных во время отдыха на острове Палаван .

С ней на снимках с отпуска, опубликованных в Instagram-аккаунте, также присутствует ее 27-летняя сестра Стелла.

"Рай #philippinesforever", — написала актриса в подписи к посту.

На первой фотографии Хадженс стоит в кристально чистой голубой воде, наклонив голову к яркому солнцу. Она решила надеть коричневый топ от бикини с рисунком и плавки в тон. Хадженс также дополнила образ золотой цепочкой с круглым кулоном, цепочкой для тела, браслетом на запястье и массивными сережками. Своей пляжный образ она завершила черными солнцезащитными очками, которые были поверх ее влажных локонов.

Напомним, Ванесса Хадженс начала свою карьеру еще в детстве из театра и телевизионной рекламы. В 2003 году знаменитость впервые снялась в фильме. В 2004 году она снялась в картине "Буревестники", где имела одну из главных ролей.

Также Фокус писал, что в начале февраля Ванесса Хадженс объявила, что выходит замуж за бейсболиста Коула Токера.