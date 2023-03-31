Акторка Ванесса Гадженс ділиться з фанатами яскравими фото з відпочинку в тропіках

Колишня зірка каналу Disney відпочиває на сонячних Філіппінах.

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34-річна американська акторка та модель Ванесса Гадженс продемонструвала свою підтягнуту фігуру у відвертому купальнику на нових фотографіях, зроблених під час відпочинку на острові Палаван.

З нею на знімках з відпустки, опублікованих у Instagram-акаунті, також є її 27-річна сестра Стелла.

"Рай #philippinesforever", — написала акторка у підписі до посади.

На першій фотографії Гадженс стоїть у кришталево чистій блакитній воді, нахиливши голову до яскравого сонця. Вона вирішила надіти коричневий топ від бікіні з малюнком та плавки в тон. Гадженс також доповнила образ золотим ланцюжком з круглим кулоном, ланцюжком для тіла, браслетом на зап'ясті та масивними сережками. Свій пляжний образ вона завершила чорними сонцезахисними окулярами, які були поверх її вологих локонів.

Нагадаємо, Ванесса Гадженс розпочала свою кар'єру ще у дитинстві з театру та телевізійної реклами. 2003 року знаменитість вперше знялася у фільмі. 2004 року вона знялася у картині "Буревісники", де мала одну з головних ролей.

Також Фокус писав, що на початку лютого Ванесса Гадженс оголосила, що виходить заміж за бейсболіста Коула Токера.