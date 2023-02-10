Ванесса Гадженс виходить заміж (фото)

Зірка екрану та спортсмен Коул Токер зустрічаються понад два роки.

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34-річна американська акторка та модель Ванесса Гадженс виходить заміж. Знімками зірка соцмереж поділилася у своєму Instagram з понад 40 млн підписників.

"ТАК. Ми не можемо бути ще щасливішими 🤍", — підписала кадри з французької столиці наречена та показала свою розкішну каблучку.

Ванесса Гадженс та бейсболіст Коул Токер зустрічаються понад два роки. До цього акторка була у стосунках з актором Остіном Батлером. Втім, у 2020 вони оголосили про своє розставання.

У коментарях зіркову пару засипали компліментами та привітаннями. Зокрема акторка Лілі Коллінз написала колезі по цеху: "Оуу, вітаю, мамо!" Також привітати прийшла в коментарі зірка "Щоденників вампірів" Ніна Добрев. Вона залишила кілька смайликів у формі сердечок.

[ + – ] Ванесса Гадженс зі своїм нареченим

Закохані часто діляться зворушливими знімками одне з одним у соцмережах.

Ванесса Гадженс почала свою кар'єру ще в дитинстві з театру й телевізійної реклами. У 2003 знаменитість вперше знялася у фільмі. У 2004 знялась у картині "Буревісники", де мала одну з головних ролей.

[ + – ] Ванесса Гадженс та Коул Токер

Нагадаємо, Ванесса Гадженс вийшла на публіку в бюстгальтері.

Також Фокус писав про образ чорного лебедя, який приміряла на собі 34-річна Ванесса Гадженс.