Ванесса Гадженс вийшла на червону доріжку в бюстгальтері

Акторка привернула увагу публіки та фотографів до свого відвертого образу.

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33-річна Ванесса Гадженс відвідала церемонію CFDA Fashion Awards 2022, що відбулася в Нью-Йорку. Про це пише People.

На доріжці акторка з'явилася в напівпрозорому чорному бюстгальтері з мереживним оздобленням, підібравши до нього чорну максіспідницю зі шлейфом і довгу прозору білу накидку.

Волосся Ванесса розпустила, зробила макіяж, акцентуючи увагу і на очах, і на губах, а також одягла сережки з камінням у вуха. Знаменитість віддала перевагу чорному манікюру, а на пальцях виблискувало кілька кілець із великим камінням.

На одному зі знімків до Ванеси приєдналася 73-річна дизайнерка Віра Вонг. Вона одягла чорний топ на тонких бретельках у стилі бандо, який розширювався з боків і мав довгі рукави, з колекції Vera Wang Haute Spring 2023 Collection, а під нього — чорні щільні панчохи й такого ж кольору туфлі на масивній платформі та підборах.

Нагадаємо, Ванесса Гадженс відвідала зіркову вечірку, організовану сином Майкла Джексона на честь Геловіну. Серед усіх гостей вечірки у Ванесси було найефектніше вбрання. Знаменитість обрала образ чорного лебедя.