Ванесса Гадженс з'явилася в образі чорного лебедя

Акторка підійшла відповідально і її образ для вечірки був продуманий до найменших деталей.

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33-річна Ванесса Гадженс відвідала зіркову вечірку, організовану сином Майкла Джексона на честь Геловіну. Про це пише DailyMail.

Актриса добре відома за своєю роллю у підлітковому фільмі "Класний мюзикл", а також за художнім фільмом знятим Лін-Мануелем Мірандою "Тік-так, бум!", номінованого минулого року на "Оскар".

Серед усіх гостей вечірки у Ванесси було найефектніше вбрання. Знаменитість обрала образ чорного лебедя.

Сукня дівчини буквально була зроблена з пір'я, мала довгий шлейф, рукави та дуже глибоке краплеподібне декольте. Доповнили цей сексуальний та епатажний образ лаковані чоботи на платформі, чорний довгий манікюр та виразний артмакіяж на обличчі.

Нагадаємо, 49-річна німецька супермодель, актриса і телеведуча Гайді Клум з'явилася на своїй 21-й щорічній вечірці на честь Геловіну в Sake No Hana в Нью-Йорку в костюмі гігантського дощового черв'яка, якого за вудку тримав чоловік знаменитості. Hotel Том Кауліц, одягнений у костюм одноокого рибалки в об'ємному чорному комбінезоні, картатій сорочці та чорному капелюсі.

Також Фокус писав, що 20-річна Біллі Айліш та її 31-річний бойфренд Джессі Резерфорд шокували шанувальників своїми костюмами на Хелловін. Біллі вбралася в маленьку дівчинку, а її бойфренд — у старого.