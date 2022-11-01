Ванесса Хадженс появилась в образе черного лебедя

Актриса подошла ответственно и ее образ для вечеринки был продуман до малейший деталей.

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33-летняя Ванесса Хадженс посетила звездную вечеринку организованную сыном Майкла Джексона в честь Хэллоуина. Об этом пишет DailyMail.

Актриса хорошо известна по своей роли в подростковом фильме "Классный мюзикл", а также по художественному фильму снятому Лин-Мануэлем Мирандой "Тик-так, бум!", номинированного в прошлом году на "Оскар".

Среди всех гостей вечеринки у Ванессы был самый эффектный наряд. Знаменитость выбрала образ черного лебедя.

Платье девушки буквально было сделано из перьев, имело длинный шлейф, рукава и очень глубокое каплеобразное декольте. Дополнили этот сексуальный и эпатажный образ лакированные сапоги на платформе, черный длинный маникюр и выразительный арт-макияж на лице.

Напомним, 49-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на своей 21-ой ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина в Sake No Hana в Нью-Йорке в костюме гигантского дождевого червя, которого за удочку держал супруг знаменитости, 33-летний гитарист Tokio Hotel Том Каулиц, облаченный в костюм одноглазого рыбака в объемном черном комбинезоне, клетчатой рубашке и черной шляпе.

Также Фокус писал, что 20-летняя Билли Айлиш и ее 31-летний бойфренд Джесси Резерфорд шокировали поклонников своими костюмами на Хэллоуин. Билли нарядилась в маленькую девочку, а ее бойфренд – в старика.