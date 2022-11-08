Ванесса Хадженс вышла на красную дорожку в бюстгальтере

Актриса привлекла внимание публики и фотографов к своему откровенному образу.

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33-летняя Ванесса Хадженс посетила церемонию CFDA Fashion Awards 2022, которая прошла в Нью-Йорке. Об этом пишет People.

На дорожке актриса появилась в полупрозрачном черном бюстгальтере с кружевной отделкой, подобрав к нему черную макси-юбку со шлейфом и длинную белую прозрачную накидку.

[ + – ] Ванесса Хадженс на красной дорожке

Волосы Ванесса распустила, сделала макияж, акцентируя внимание и на глаза, и на губы, а также надела серьги с камнями. Знаменитость предпочла черный маникюр, а на пальцах сверкало несколько колец с крупными камнями.

[ + – ] Ванесса Хадженс на красной дорожке

На одном из снимков к Ванессе присоединилась 73-летняя дизайнер Вера Вонг. Она надела черный топ на тонких бретельках в стиле бандо, который расширялся по бокам и имел длинные рукава, из коллекции Vera Wang Haute Spring 2023 Collection, а под него – черные плотные чулки и такого же цвета туфли на массивной платформе и каблуке.

[ + – ] Ванесса Хадженс и Вера Вонг

Напомним, Ванесса Хадженс посетила звездную вечеринку организованную сыном Майкла Джексона в честь Хэллоуина. Среди всех гостей вечеринки у Ванессы был самый эффектный наряд. Знаменитость выбрала образ черного лебедя.