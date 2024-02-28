65-летняя Мадонна поделилась новой порцией провокационных фото

Певица продолжает зарисовывать на снимках свой возраст и не собирается понижать градус фото. К критике по этому поводу ей не привыкать.

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Американская поп-певица Мадонна в свои 65 лет не собирается отказываться от имиджа секс-бомбы и продолжает радовать поклонников не только яркими и эпатажными шоу, ни и делится в соцсети не менее горячими фото. Несмотря на то, что она уже неоднократно поддавалась критике за злоупотребление с фотошопом и слишком неприличные кадры, Мэдж не останавливается. Последняя серия ее снимков в соцсети – тому подтверждение.

Артистка опубликовала фотографии, на которых позирует с лицом и кожей 30-летней. Она одета, как доминатрикс. На ней – черный кожаный корсет без бретелек, черные леггинсы с серебристыми ромбами, красные длинные латексные перчатки и бриллиантовое колье. Сверху она накинула кожаную куртку оверсайз.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Второй образ включает в себя платье-жакет с огромными подплечниками, красные атласные перчатки, колготки в сетку. На запястье певицы – внушительный бриллиантовый браслет и массивное кольцо с бриллиантом на указательном пальце.

На одном из снимков она позирует, широко расставив ноги, на другом – кусает пачку стодолларовых купюр.

"Никогда не будь свободной, потому что она популярна…", – гласит подпись.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Недавно Мадонна оконфузилась на цене арены Climate Pledge Arena в Сиэтле. Во время исполнения хореографии к песне "Open Your Heart" танцор на каблуках случайно опрокинул стул с певицей, и она упала.

Юбилейный тур артистки чуть не сорвался после того, как в июне 2023 года она была госпитализирована с тяжелой бактериальной инфекцией. Врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому, чтобы помочь бороться с болезнью. Позже певица рассказала, что чувствовала в это время.

Из-за этого тур, который запланировали на июль, стартовал в октябре. Он завершится 26 апреля в Мехико.

Ранее Фокус писал, чего боится Мадонна.