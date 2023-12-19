Мадонна мочится себе на ступни, а Кэти Пери любит пукать при людях — топ-10 странных привычек мировых звезд

Мало кто знает, что Роберт Патинсон не любит мыться, Леди Гага не может жить без меда, а Сандра Буллок мажет лицо мазью от геморроя.

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Поклонники привыкли видеть идеальными звезд шоубиза, однако мало кто знает, что известные в мире актеры, певцы, футболисты и другие имеют странные привычки. Издание Люкс ФМ подготовило подборку самых странных привычек известных и успешных артистов мира, о которых мало кто знает.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Вот например, 65-летняя американская певица Мадонна панически боится заболеть грибком стопы. Поэтому певица с мировым именем каждое утро и вечер мочится себе на ноги. Это такой ритуал, для профилактики болезни.

Сандра Буллок Фото: Getty Images

59-летняя американская актриса Сандра Буллок, которая известна ролью в фильмах "Затерянный город", "Предложение" и другие, из-за желания быть всегда молодой, имеет странный ежедневный ритуал. В частности, известно, что актриса вместо маски для лица на ночь наносит крем против геморроя.

Том Круз Фото: Getty Images

Кроме этого, известно, что коллега Сандра Буллок по актерской площадке 61-летний Том Круз также имеет похожую омолаживающую процедуру. Актер известный ролями в фильме "Лучший стрелок", "Миссия невыполнима" и другие каждый вечер вместо маски для лица наносит мазь из соловьиного помета, который смешивает с рисовыми отрубями и водой.

Странную привычку не мыться имеет 37-летний актер фильма "Сумерки" Роберт Патинсон. Актер запускает себя до такого состояния, что его самого тошнит от неприятного запаха от себя. Однажды, в интервью, актер признался, что чистота волос для него не имеет никакого значения, поэтому однажды он не мыл волосы в течение 6 недель. Кроме этого, актер мало следит за чистотой в доме, не обращает внимание на гигиену ногтей.

Подобную привычку имеет и 46-летний британский актер Орландо Блум, известный ролью в фильме "Пираты Карибского моря", "Троя" и другие. Известно, что актер месяцами может спокойно ходить в одной и той же одежде и спать на той же постели. Более того Орландо Блум не моет своего пса, который вместе с ним спит в постели.

Кэти Перри. Фото: katyperry/instagram

Интересные привычки имеет и 39-летняя певица Кэти Перри. Известно, что певица не стесняется публично пукать, а также чистит зубы 6 раз в день, каждый раз используя разные щетки.

Брэд Питт Фото: Getty Images

Кроме этого, известно, что 60-летний американский киноактер, продюсер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", "Эмми", БАФТА и других Брэд Питт, известный ролями в фильмах "Троя", "Мистер и Миссис Смит" и другие любит ковыряться в носу и ушах.

Леди Гага Фото: Lady Gaga/Instagram

37-летняя американская певица Леди Гага жить не может без меда. Певица признается, что может спокойно ложками смаковать этот десерт, более того мед прописан в ее райдере. А вот 48-летняя актриса Анджелина Джоли предпочитает более экзотические блюда. Известно, что часто она смакует насекомыми и жуками. Такие необычные вкусности любят и ее дети. Странную гастрономическую привычку актриса завела после активных путешествий в страны, где эти насекомые считаются нормой.

Дэвид Бекхэм Фото: Instagram

Интересную привычку имеет 48-летний футболист Дэвид Бекхэм. Футболист считает, что все предметы в доме обязательно должны быть парными. Это касается и продуктов питания

хайди клум Фото: heidiklum

А вот 50-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум никогда не покидает свой дом без талисмана. Этим талисманом является мешочек с молочными зубами ее четырех детей.

Джонни Депп Фото: Never Fear Truth

60-летний актер Джонни Депп собирает фотографии психопатов-убийц, рисунки клоунов и даже чучела животных. Кроме этого, актер коллекционирует куклы Барби, с которыми, по словам актера, он часто репетирует сцены из фильмов.

Напомним, Дженнифер Лопес спела на вечеринке в блестящем платье.