Мадонна мочиться собі на ступні, а Кеті Пері любить пукати при людях - топ-10 дивних звичок світових зірок

Мало хто знає, що Роберт Патінсон не любить митися, Леді Гага не може жити без меду, а Сандра Буллок мастить обличчя мазю від геморою.

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Шанувальники звикли бачити ідеальними зірок шоубізу, однак мало хто знає, що відомі в світі актори, співаки, футболісти та інші мають дивні звички. Видання Люкс ФМ підготувало підбірку найдивніших звичок відомих та успішних артистів світу, про які мало хто знає.

Мадонна Фото: Instagram madonna

От наприклад, 65-річна американська співачка Мадонна панічно боїться захворіти грибком стопи. Через це співачка зі світовим ім’ям кожного ранку та вечора мочиться собі на ноги. Це такий ритуал, задля профілактики хвороби.

Сандра Буллок Фото: Getty Images

59-річна американська акторка Сандра Буллок, яка відома роллю у фільмах "Загублене місто", "Освідчення" та інші, через бажання бути завжди молодою, має дивний щоденний ритуал. Зокрема, відомо, що акторка замість маски для обличчя на ніч наносить крем проти геморою.

Том Круз Фото: Getty Images

Крім цього, відомо, що колега Сандра Буллок по акторському майданчику 61-річний Том Круз також має схожу омолоджуюч процедуру. Актор відомий ролями у фільмі "Найкращий стрілець", "Місія нездійсненна" та інші щовечора замість маски для обличчя наносить мазь з солов’їного посліду, який змішує з рисовими висівками та водою.

Дивну звичку не митися має 37-річний актор фільму "Сутінки" Роберт Патінсон. Актор запускає себе до такого стану, що його самого нудить від неприємного запаху від себе. Одного разу, в інтерв’ю, актор зізнався, що чистота волосся для нього немає ніякого значення, тому одного разу він не мив волосся протягом 6 тижнів. Крім цього, актор мало слідкує за чистотою в будинку, не звертає увагу на гігієну нігтів.

Подібну звичку має і 46-річний британський актор Орландо Блум, відомий роллю в фільмі "Пірати Карибського морі", "Троя" та інші. Відомо, що актор місяцями може спокійно ходити в одному і тому ж одязі та спати на тій же постілі. Більше того Орландо Блум не миє свого пса, який разом з ним спить у ліжку.

Кеті Перрі. Фото: katyperry/instagram

Цікаві звички має і 39-річна співачка Кеті Перрі. Відомо, що співачка не соромиться публічно пукати, а також чистить зуби 6 разів на день, кожного разу використовуючи різні щітки.

Бред Пітт Фото: Getty Images

Крім цього, відомо, що 60-річний американський кіноактор, продюсер, лауреат премій "Оскар" та "Золотий глобус", "Еммі", БАФТА та інших Бред Пітт, відомий ролями у фільмах "Троя", "Містер та Місіс Сміт" та інші полюбляє колупатися в носі та вухах.

Леді Гага Фото: Lady Gaga/Instagram

37-річна американська співачка Леді Гага жити не може без меду. Співачка зізнається, що може спокійно ложками смакувати цей десерт, більше того мед прописаний в її райдері. А от 48-річна акторка Анджеліна Джолі надає перевагу більш екзотичним стравам. Відомо, що часто вона смакує комахами та жуками. Такі незвичні смаколики полюбляють і її діти. Дивакувату гастрономічну звичку акторка завела після активних подорожей в країни, де ці комахи вважаються нормою.

Девід Бекхем Фото: Instagram

Цікаву звичку має 48-річний футболіст Девід Бекхем. Футболіст вважає, що усі предмети в домі обов’язково мають бути парними. Це стосується і продуктів харчування

хайди клум Фото: heidiklum

А от 50-річна німецька топ-модель Гайді Клум ніколи не покидає свій будинок без талісмана. Цим талісманом є мішечок з молочними зубами її чотирьох дітей.

Джонні Депп Фото: Never Fear Truth

60-річний актор Джонні Депп збирає фотографії психопатів-убивць, малюнки клоунів і навіть опудала тварин. Крім цього, актор колекціонує ляльки Барбі, з якими, за словами актора, він часто репетирує сцени з фільмів.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес заспівала на вечірці в блискучій сукні.