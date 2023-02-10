Ванесса Хадженс выходит замуж (фото)

Звезда экрана и спортсмен Коул Токер встречаются более двух лет.

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34-летняя американская актриса и модель Ванесса Хадженс выходит замуж. Снимками звезда соцсетей поделилась в своем Instagram с более чем 40 млн подписчиков.

"ДА. Мы не можем быть еще счастливее 🤍", — подписала кадры из французской столицы невеста и показала свое роскошное кольцо.

Ванесса Хадженс и бейсболист Коул Токер встречаются более двух лет. До этого актриса была в отношениях с актером Остином Батлером. Впрочем, в 2020 году они объявили о своем расставании.

В комментариях звездную пару засыпали комплиментами и поздравлениями. В частности, актриса Лили Коллинз написала коллеге по цеху: "Оуу, поздравляю, мама!" Также поздравить пришла в комментарии звезда "Дневников вампиров" Нина Добрев. Она оставила несколько смайликов в форме сердечек.

[ + – ] Ванесса Хадженс со своим женихом

Влюбленные часто делятся трогательными снимками друг с другом в соцсетях.

Ванесса Хадженс начала свою карьеру еще в детстве из театра и телевизионной рекламы. В 2003 году знаменитость впервые снялась в фильме. В 2004 году она снялась в картине "Буревестники", где имела одну из главных ролей.

[ + – ] Ванесса Хадженс и Коул Токер

Напомним, Ванесса Хадженс вышла на публику в бюстгальтере.

Также Фокус писал об образе черного лебедя, который примерила на себе 34-летняя Ванесса Хадженс.