1 апреля 2023 года: Дарии и Хрисанфа - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя сплетничать и заниматься тяжелым физическим трудом.
Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память христианских святых мучеников Дарии и Хрисанфа. Хрисанф, который был родом из языческой семьи, но тайно обратился в христианство, из-за чего его заставили жениться на жрице по имени Дария. Но Хрисанф обратил в христианство и ее. Они жили в чистоте и не поддавались плотским утехам. Римские власти подвергли пару пыткам и жесткой смерти.
А светский календарь гласит, что 1 апреля — Всемирный день смеха.
Что нельзя делать 1 апреля:
- ругаться и ссориться;
- сплетничать;
- заниматься тяжелым физическим трудом;
- заниматься грязной работой.
Народные приметы и поверья:
- у водоемов слышен шум воды — ждите урожайное лето;
- если ночь была облачной — в ближайшее время уже не будет похолодания;
- низко летают птицы — ждите осадки;
- видно звезды на рассвете — готовьтесь к морозам.
День ангела празднуют:
Дарья, Иван, Илария, Иннокентий, Клавдий, Марьян, Матрена, Софья.
Родились сегодня:
1809 — Николай Гоголь, украинский писатель.
1815 — Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи (1871—1890).
1908 — Абрахам Маслоу, американский психолог, автор "пирамиды Маслоу".
1986 — Monatik (Дмитрий Монатик), украинский певец, танцор, композитор, автор песен.
Также в этот день:
1938 — в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.
1940 — в Нью-Джерси впервые демонстрируется электронный микроскоп.
1976 — Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основывают Apple Computer Company.
1985 — в продажу поступили первые в легендарной серии кроссовки Air Jordan.
2004 — открылась почта Gmail от Google.