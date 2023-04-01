1 апреля 2023 года: Дарии и Хрисанфа - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя сплетничать и заниматься тяжелым физическим трудом.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память христианских святых мучеников Дарии и Хрисанфа. Хрисанф, который был родом из языческой семьи, но тайно обратился в христианство, из-за чего его заставили жениться на жрице по имени Дария. Но Хрисанф обратил в христианство и ее. Они жили в чистоте и не поддавались плотским утехам. Римские власти подвергли пару пыткам и жесткой смерти.

А светский календарь гласит, что 1 апреля — Всемирный день смеха.

Что нельзя делать 1 апреля:

ругаться и ссориться;

сплетничать;

заниматься тяжелым физическим трудом;

заниматься грязной работой.

Народные приметы и поверья:

у водоемов слышен шум воды — ждите урожайное лето;

если ночь была облачной — в ближайшее время уже не будет похолодания;

низко летают птицы — ждите осадки;

видно звезды на рассвете — готовьтесь к морозам.

День ангела празднуют:

Дарья, Иван, Илария, Иннокентий, Клавдий, Марьян, Матрена, Софья.

Родились сегодня:

1809 — Николай Гоголь, украинский писатель.

1815 — Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи (1871—1890).

1908 — Абрахам Маслоу, американский психолог, автор "пирамиды Маслоу".

1986 — Monatik (Дмитрий Монатик), украинский певец, танцор, композитор, автор песен.

Также в этот день:

1938 — в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.

1940 — в Нью-Джерси впервые демонстрируется электронный микроскоп.

1976 — Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основывают Apple Computer Company.

1985 — в продажу поступили первые в легендарной серии кроссовки Air Jordan.

2004 — открылась почта Gmail от Google.