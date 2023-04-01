1 квітня 2023 року: Дарії та Хрісанфа – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна пліткувати та займатися важкою фізичною працею.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять християнських святих мучеників Дарії та Хрісанфа. Хрісанф, який був родом із язичницької родини, таємно став християнином, через що його змусили одружитися зі жрицею на ім'я Дарія. Але Хрісанф навчив християнства і її. Вони жили в чистоті та не вдавалися до тілесних втіх. Римська влада зазнала кількох тортур і жорсткої смерті.

А світський календар свідчить, що 1 квітня – Всесвітній день сміху.

Що не можна робити 1 квітня:

лаятися і сваритися;

пліткувати;

займатися важкою фізичною працею;

займатися брудною роботою.

Народні прикмети та повір'я:

біля водойм чути шум води — чекайте врожайне літо;

якщо ніч була хмарною — найближчим часом не буде похолодання;

низько літають птахи — чекайте опади;

видно зірки на світанку — готуйтеся до морозів.

День ангела святкують:

Дар'я, Іван, Іларія, Інокентій, Клавдій, Мар'ян, Мотрона, Софія.

Народилися сьогодні:

1809 — Микола Гоголь, український письменник.

1815 — Отто фон Бісмарк, перший канцлер Німецької імперії (1871-1890).

1908 — Абрахам Маслоу, американський психолог, автор "піраміди Маслоу".

1986 — Monatik (Дмитро Монатік), український співак, танцюрист, композитор, автор пісень.

Також у цей день:

1938 — у Швейцарії відбулася перша широка презентація розчинної кави.

1940 — у Нью-Джерсі вперше демонструється електронний мікроскоп.

1976 — Стів Джобс, Стів Возняк і Рональд Уейн засновують Apple Computer Company.

1985 — у продаж надійшли перші кросівки Air Jordan.

2004 — відкрилася пошта Gmail від Google.