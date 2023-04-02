2 апреля 2023 года: Иоанна, Сергея, Патрикия и других - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя распространять сплетни и работать с острыми предметами.
Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. Все они были убиты сарацинцами, которые напали на монастырь святого Харитона в VIII веке, чтобы ограбить его. Тогда от рук преступников погибли 18 монахов.
Также 2 апреля — Всемирный день распространения знаний об аутизме.
Что нельзя делать 2 апреля:
- распространять сплетни;
- покупать недвижимость и драгоценности;
- незамужним девушкам смотреть в глаза мужчинам;
- работать с острыми предметами.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — осень будет грибной;
- кошка прикрывает лапкой нос, когда спит, — к похолоданию;
- ночью звезд не видно — ждите тепло;
- холодная ночь, но теплый день — к ясной и хорошей погоде.
День ангела празднуют:
Александра, Анатолия, Василий, Виктор, Евфимия, Евфросин, Иван, Клавдия, Матрона, Никита, Параскева, Патрикий, Светлана, Севастьян, Сергей, Феодора, Феодосия, Юлиания.
Родились сегодня:
747 год — Карл Великий, король франков, герцог Баварии, император Запада.
1151 год — Игорь Святославич, Новгород-Северский князь и князь черниговский;
1805 год — Ганс Кристиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник;
1840 год — Эмиль Золя, французский писатель, публицист.
Также в этот день:
- 1912 год — лайнер "Титаник" выходит в море для проверки успешно проходящих ходовых экзаменов. Они прошли успешно;
- 1967 год – в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена учреждают Международный день детской книги;
- 2007 год — Президент Украины Виктор Ющенко подписывает указ "О роспуске Верховной Рады Украины" на основании статьи 90 Конституции Украины.