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Стиль жизни

2 апреля 2023 года: Иоанна, Сергея, Патрикия и других - что сегодня нельзя делать?

Фото: Соцсети

Сегодня нельзя распространять сплетни и работать с острыми предметами.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. Все они были убиты сарацинцами, которые напали на монастырь святого Харитона в VIII веке, чтобы ограбить его. Тогда от рук преступников погибли 18 монахов.

Также 2 апреля — Всемирный день распространения знаний об аутизме.

Что нельзя делать 2 апреля:

  • распространять сплетни;
  • покупать недвижимость и драгоценности;
  • незамужним девушкам смотреть в глаза мужчинам;
  • работать с острыми предметами.

Народные приметы и поверья:

  • идет дождь — осень будет грибной;
  • кошка прикрывает лапкой нос, когда спит, — к похолоданию;
  • ночью звезд не видно — ждите тепло;
  • холодная ночь, но теплый день — к ясной и хорошей погоде.

День ангела празднуют:

Александра, Анатолия, Василий, Виктор, Евфимия, Евфросин, Иван, Клавдия, Матрона, Никита, Параскева, Патрикий, Светлана, Севастьян, Сергей, Феодора, Феодосия, Юлиания.

Родились сегодня:

747 год — Карл Великий, король франков, герцог Баварии, император Запада.

1151 год — Игорь Святославич, Новгород-Северский князь и князь черниговский;

1805 год — Ганс Кристиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник;

1840 год — Эмиль Золя, французский писатель, публицист.

Также в этот день:

  • 1912 год — лайнер "Титаник" выходит в море для проверки успешно проходящих ходовых экзаменов. Они прошли успешно;
  • 1967 год – в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена учреждают Международный день детской книги;
  • 2007 год — Президент Украины Виктор Ющенко подписывает указ "О роспуске Верховной Рады Украины" на основании статьи 90 Конституции Украины.