2 квітня 2023 року: Іоанна, Сергія, Патрикія та інших – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна поширювати плітки та працювати з гострими предметами.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших. Всі вони були вбиті сарацинцями, які напали на монастир святого Харитона у VIII столітті, щоб пограбувати його. Тоді від рук злочинців загинуло 18 ченців.

Також 2 квітня – Всесвітній день поширення знань про аутизм.

Що не можна робити 2 квітня:

поширювати плітки;

купувати нерухомість та коштовності;

незаміжнім дівчатам дивитись у вічі чоловікам;

працювати із гострими предметами.

Народні прикмети та повір'я:

йде дощ — осінь буде грибною;

кішка прикриває лапою ніс, коли спить, — до похолодання;

вночі зірок не видно — чекайте тепло;

холодна ніч, але теплий день — до ясної та гарної погоди.

День ангела святкують:

Олександра, Анатолій, Василь, Віктор, Євфімія, Євфросин, Іван, Клавдія, Матрона, Микита, Параскєва, Патрикій, Світлана, Севастьян, Сергій, Феодора, Феодосія, Юліанія.

Народилися сьогодні:

747 — Карл Великий, король франків, герцог Баварії, імператор Заходу.

1151 — Ігор Святославич, Новгород-Сіверський князь і князь чернігівський;

1805 — Ганс Крістіан Андерсен, датський письменник, поет і казкар;

1840 — Еміль Золя, французький письменник, публіцист.

Також у цей день:

1912 — лайнер "Титанік" виходить в море для ходових іспитів. Вони пройшли успішно;

1967 – у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена засновують Міжнародний день дитячої книги;

2007 рік — Президент України Віктор Ющенко підписує указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.