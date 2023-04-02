2 квітня 2023 року: Іоанна, Сергія, Патрикія та інших – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна поширювати плітки та працювати з гострими предметами.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших. Всі вони були вбиті сарацинцями, які напали на монастир святого Харитона у VIII столітті, щоб пограбувати його. Тоді від рук злочинців загинуло 18 ченців.
Також 2 квітня – Всесвітній день поширення знань про аутизм.
Що не можна робити 2 квітня:
- поширювати плітки;
- купувати нерухомість та коштовності;
- незаміжнім дівчатам дивитись у вічі чоловікам;
- працювати із гострими предметами.
Народні прикмети та повір'я:
- йде дощ — осінь буде грибною;
- кішка прикриває лапою ніс, коли спить, — до похолодання;
- вночі зірок не видно — чекайте тепло;
- холодна ніч, але теплий день — до ясної та гарної погоди.
День ангела святкують:
Олександра, Анатолій, Василь, Віктор, Євфімія, Євфросин, Іван, Клавдія, Матрона, Микита, Параскєва, Патрикій, Світлана, Севастьян, Сергій, Феодора, Феодосія, Юліанія.
Народилися сьогодні:
747 — Карл Великий, король франків, герцог Баварії, імператор Заходу.
1151 — Ігор Святославич, Новгород-Сіверський князь і князь чернігівський;
1805 — Ганс Крістіан Андерсен, датський письменник, поет і казкар;
1840 — Еміль Золя, французький письменник, публіцист.
Також у цей день:
1912 — лайнер "Титанік" виходить в море для ходових іспитів. Вони пройшли успішно;
1967 – у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена засновують Міжнародний день дитячої книги;
2007 рік — Президент України Віктор Ющенко підписує указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.