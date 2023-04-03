3 апреля 2023 года: святителя Кирилла - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя стирать, поливать комнатные цветы, завидовать.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память святителя Кирилла, который был учеником апостола Петра. Кирилл прославился тем, что многих привел к вере, помогал нуждающимся и совершал чудеса. Считается, что его мощи до сих пор обладают чудотворной силой.

Что нельзя делать 3 апреля:

поливать комнатные цветы;

стирать белье, чтобы не потревожить водяного.

завидовать;

лениться.

Народные приметы и поверья:

слышно гром — ждите урожайный год;

береза дает много сока – будет много дождей летом;

синее ясное небо – к теплой, но дождливой погоде.

День ангела празднуют:

Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

Родились сегодня:

1918 — Олесь Гончар, украинский советский писатель, общественный деятель.

1958 — Алек Болдуин, американский актер, лауреат трех премий "Золотой глобус", трех "Эмми", др. наград.

1961 — Эдди Мерфи, американский актер, кинорежиссер, продюсер, певец, лауреат "Золотого глобуса", "Грэмми" и др. наград.

Также в этот день:

1933 год — в Херсоне украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире выполняет клиническую пересадку почки (26-летней женщине пересадили орган 60-летнего умершего мужчины);

1973 году — Мартин Купер показал миру первый мобильный телефон и совершил первый мобильный звонок.