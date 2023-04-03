3 апреля 2023 года: святителя Кирилла - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя стирать, поливать комнатные цветы, завидовать.
Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память святителя Кирилла, который был учеником апостола Петра. Кирилл прославился тем, что многих привел к вере, помогал нуждающимся и совершал чудеса. Считается, что его мощи до сих пор обладают чудотворной силой.
Что нельзя делать 3 апреля:
- поливать комнатные цветы;
- стирать белье, чтобы не потревожить водяного.
- завидовать;
- лениться.
Народные приметы и поверья:
- слышно гром — ждите урожайный год;
- береза дает много сока – будет много дождей летом;
- синее ясное небо – к теплой, но дождливой погоде.
День ангела празднуют:
Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.
Родились сегодня:
1918 — Олесь Гончар, украинский советский писатель, общественный деятель.
1958 — Алек Болдуин, американский актер, лауреат трех премий "Золотой глобус", трех "Эмми", др. наград.
1961 — Эдди Мерфи, американский актер, кинорежиссер, продюсер, певец, лауреат "Золотого глобуса", "Грэмми" и др. наград.
Также в этот день:
1933 год — в Херсоне украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире выполняет клиническую пересадку почки (26-летней женщине пересадили орган 60-летнего умершего мужчины);
1973 году — Мартин Купер показал миру первый мобильный телефон и совершил первый мобильный звонок.