3 квітня 2023 року: святителя Кирила – чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна прати, поливати кімнатні квіти, заздрити.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять святителя Кирила, який був учнем апостола Петра. Кирило прославився тим, що багатьох привів до віри, допомагав нужденним і творив чудеса. Вважається, що його мощі досі мають чудотворну силу.
Що не можна робити 3 квітня:
- поливати кімнатні квіти;
- прати білизну, щоб не турбувати водяного.
- заздрити;
- лінуватися.
Народні прикмети та повір'я:
- чути грім — чекайте врожайний рік;
- береза дає багато соку – буде багато дощів улітку;
- cинє ясно небо – до теплої, але дощової погоди.
День ангела святкують:
Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.
Народилися сьогодні:
1918 — Олесь Гончар, український радянський письменник, громадський діяч.
1958 — Алек Болдвін, американський актор, лауреат трьох премій "Золотий глобус", трьох "Еммі".
1961 — Едді Мерфі, американський актор, кінорежисер, продюсер, співак, лауреат "Золотого глобуса", "Греммі".
Також у цей день:
1933 — у Херсоні український хірург Юрій Вороний уперше у світі виконує клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка);
1973 — Мартін Купер показав світові перший мобільний телефон і здійснив перший мобільний дзвінок.