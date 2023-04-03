3 квітня 2023 року: святителя Кирила – чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прати, поливати кімнатні квіти, заздрити.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять святителя Кирила, який був учнем апостола Петра. Кирило прославився тим, що багатьох привів до віри, допомагав нужденним і творив чудеса. Вважається, що його мощі досі мають чудотворну силу.

Що не можна робити 3 квітня:

поливати кімнатні квіти;

прати білизну, щоб не турбувати водяного.

заздрити;

лінуватися.

Народні прикмети та повір'я:

чути грім — чекайте врожайний рік;

береза дає багато соку – буде багато дощів улітку;

cинє ясно небо – до теплої, але дощової погоди.

День ангела святкують:

Володимир, Кирило, Серафим, Хома, Яків.

Народилися сьогодні:

1918 — Олесь Гончар, український радянський письменник, громадський діяч.

1958 — Алек Болдвін, американський актор, лауреат трьох премій "Золотий глобус", трьох "Еммі".

1961 — Едді Мерфі, американський актор, кінорежисер, продюсер, співак, лауреат "Золотого глобуса", "Греммі".

Також у цей день:

1933 — у Херсоні український хірург Юрій Вороний уперше у світі виконує клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка);

1973 — Мартін Купер показав світові перший мобільний телефон і здійснив перший мобільний дзвінок.