Мордочка и ушки. Как правильно гладить кошек, чтобы им понравилось

Не секрет, что коты часто начинают отбиваться, когда хозяева их гладят, или вовсе уходят. Так что стоит научиться гладить котиков правильно.

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Коты очень капризны и самостоятельны. И долгая жизнь с людьми не делает их уступчивей. Поэтому многие хозяева котов жалуются, что их питомцы не желают, чтобы их гладили и даже могут уйти. Но эксперт по поведению кошек рассказала, как правильно гладить кошку. Об этом пишет Daily Mail.

Говорят, что кошкам не нравится, когда их трогают за живот, или спину. Так они чувствуют себя уязвимыми. Но гладить котов нужно, ведь это проявление привязанности. А если он огрызается, едва вы протягиваете к нему руку, вероятно, вы гладите своего кота неправильно.

Эксперты по поведению кошек обнаружили, что коты не слишком любят, когда их гладят по бокам, возле лап (и сами лапы) и в области горла.

Если ваш питомец позволяет вам ласкать эти области, он, скорее всего, терпит это действие в надежде, что после этого его покормят.

Доктор Лорен Финка, эксперт из Ноттингемского университета, рассказала, что лучший способ погладить кошку — только вокруг ее морды, например, щеки, основание ушей и под подбородком.

Котов нужно гладить правильно Фото: Getty Images

"Вероятно, это связано с тем, что на этих участках кошачьей мордочки находится много кожных желез, которые выделяют запах. Кошки очень мотивированы использовать эти области для распространения своего запаха, поэтому им приятно, когда их гладят именно там", — отмечает Лорен.

Хоть коты и стали домашними животными еще 10 тысяч лет назад, как подтверждают последние исследования в области ДНК, и сейчас они являются вторыми по популярности домашними животными в мире после собак, но они сохранили многие дикие черты своего характера. Это проявляется в том, что они не желают подстраиваться под своих хозяев, а если и делают это, то только в расчете на ответную услугу.

"Когда дело доходит до ласки, лучше помнить, что кошки как вид не являются по своей природе социальными или тактильными", — говорит Лорен.

Она объяснила, что многие владельцы домашних животных могут не знать, что кошки также ненавидят, когда им почесывают живот.

В этом случае они чувствуют себя уязвимыми, так как его жизненно важные органы никак не защищены и даже легкое поглаживание они могут воспринимать, как угрозу.

Лорен также подчеркнула, что даже когда ваш кот трется о ваши ноги, это не всегда значит, что он рассчитывает на ответную ласку, просто, таким образом он демонстрирует, что вы принадлежите ему.

Если кошка недовольна вашими действиями, это очень легко распознать: раздраженные кошки резко поворачивают голову по направлению к вашим рукам, неодобрительно на вас смотрят, замирают, или перестают мурлыкать.

Если кошка недовольна, она будет прижимать уши к голове, облизывать нос, или взъерошивать шерсть. Еще одним признаком раздражения является подергивание хвостом.

Но люди часто неправильно истолковывают эти знаки и не понимают, почему потом кошка уходит, или кусает их за руку.

Но поглаживание головы такой реакции не вызывает. Так что если хотите гладить кота правильно – начните с его головы.

Ранее Фокус писал о том, почему кошки начинают мяукать по ночам и будить своих хозяев.