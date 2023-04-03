Мордочка та вушка. Як правильно гладити кішок, щоб їм сподобалося

Не секрет, що коти часто починають відбиватися, коли господарі їх гладять, чи взагалі йдуть геть. Тож варто навчитися гладити котиків правильно.

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Коти дуже примхливі та самостійні. І довге життя з людьми не робить їх поступливішим. Тому багато господарів котів скаржаться, що їхні вихованці не хочуть, щоб їх гладили та навіть можуть піти геть. Але експертка із поведінки кішок розповіла, як правильно гладити котів. Про це пише Daily Mail.

Кажуть, що кішкам не подобається, коли їх чіпають за живіт чи спину. Так вони почуваються вразливими. Але гладити котів треба, адже це вияв прихильності. А якщо він огризається, щойно ви простягаєте до нього руку, мабуть, ви гладите свого кота неправильно.

Експерти з поведінки кішок виявили, що коти не надто люблять, коли їх гладять з боків, біля лап (і самі лапи) та в області горла.

Якщо ваш вихованець дозволяє вам пестити ці області, він, найімовірніше, терпить ваші пестощі в надії, що після цього його погодують.

Докторка Лорен Фінка, експертка із Ноттінгемського університету, розповіла, що найкращий спосіб погладити кішку — лише навколо її морди, наприклад, щоки, основу вушок та під підборіддям.

Котів потрібно пестити правильно Фото: Getty Images

"Ймовірно, це пов'язано з тим, що на цих ділянках котячої мордочки знаходиться багато шкірних залоз, які виділяють запах. Кішки дуже мотивовані використовувати ці області для поширення свого запаху, тому їм приємно, коли їх гладять саме там", — зазначає Лорен.

Хоч коти й стали домашніми тваринами ще 10 тисяч років тому, як підтверджують останні дослідження в галузі ДНК, і зараз вони є другими за популярністю домашніми тваринами у світі після собак, але вони зберегли багато диких рис свого характеру. Це проявляється в тому, що вони не бажають підлаштовуватися під своїх господарів, а якщо і роблять це, то тільки в розрахунку на послугу у відповідь.

"Коли справа доходить до ласки, краще пам'ятати, що кішки як вид не є за своєю природою соціальними або тактильними", — каже Лорен.

Вона пояснила, що багато власників домашніх тварин можуть не знати, що кішки ненавидять, коли їм чухають живіт.

В цей момент вони почуваються вразливими, оскільки їх життєво важливі органи не захищені та навіть легке погладжування можуть сприймати, як загрозу.

Лорен також підкреслила, що навіть коли ваш кіт треться біля ваших ніг, це не завжди означає, що він розраховує на ласку у відповідь, просто, таким чином він демонструє, що ви належите йому.

Якщо кішка незадоволена вашими діями, це дуже легко розпізнати: роздратовані кішки різко повертають голову до ваших рук, несхвально на вас дивляться, завмирають, або перестають муркотіти.

Якщо кішка незадоволена, вона притискатиме вуха до голови, облизуватиме ніс, або підніме шерсть. Ще однією ознакою невдоволення є посмикування хвостом.

Проте люди часто неправильно тлумачать ці знаки та не розуміють, чому потім кішка йде чи кусає їх за руку.

Але погладжування голови такої реакції не викликає. Тож якщо хочете гладити кота правильно – почніть з його голови.

Раніше Фокус писав про те, чому кішки починають нявкати ночами та будити своїх господарів.