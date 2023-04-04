Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

4 апреля 2023 года: священномученика Василия - что сегодня нельзя делать?

Священномученик Василий
Священномученик Василий

Сегодня нельзя браться за несколько дел одновременно и убирать дом.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память священномученика Василия. Он жил в IV веке и пережил страшные пытки за то, что обвинил императора Юлиана в отступничестве перед Богом и предсказал ему скорую смерть.

Что нельзя делать 4 апреля:

  • вытираться чужим полотенцем;
  • браться за несколько дел одновременно;
  • убирать и подметать дом.

Народные приметы и поверья:

  • в лужах купаются птицы – к потеплению;
  • вороны нахохливаются — ждите проливные дожди;
  • мутное небо – погода испортится;
  • красный восход солнца – будет богатый урожай.

День ангела празднуют:

Василий, Клавдий, Сергей, Дарья, София, Василиса, Полина.

Родились сегодня:

1965 год — Роберт Дауни (младший), американский актер, продюсер и музыкант, лауреат премий "Золотой глобус", BAFTA и др.

1953 год – Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.

Также в этот день:

  • 1768 год – Филипп Эстли создает первый современный цирк для показа трюков верховой езды в Лондоне;
  • 1932 год – американский биохимик Чарлз Глен Кинг из университета Питтсбурга впервые выделяет витамин C;
  • 1949 год – в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписывают Североатлантический пакт (дата создания НАТО);
  • 1975 год – Билл Гейтс и Пол Аллен основывают компанию Microsoft;
  • 2004 год – официально активизируют украинский язык интерфейса украинской Википедии.