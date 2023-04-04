Стиль жизни
4 апреля 2023 года: священномученика Василия - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя браться за несколько дел одновременно и убирать дом.
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Что случилось в этот день:
Сегодня в православной церкви почитают память священномученика Василия. Он жил в IV веке и пережил страшные пытки за то, что обвинил императора Юлиана в отступничестве перед Богом и предсказал ему скорую смерть.
Что нельзя делать 4 апреля:
- вытираться чужим полотенцем;
- браться за несколько дел одновременно;
- убирать и подметать дом.
Народные приметы и поверья:
- в лужах купаются птицы – к потеплению;
- вороны нахохливаются — ждите проливные дожди;
- мутное небо – погода испортится;
- красный восход солнца – будет богатый урожай.
День ангела празднуют:
Василий, Клавдий, Сергей, Дарья, София, Василиса, Полина.
Родились сегодня:
1965 год — Роберт Дауни (младший), американский актер, продюсер и музыкант, лауреат премий "Золотой глобус", BAFTA и др.
1953 год – Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.
Также в этот день:
- 1768 год – Филипп Эстли создает первый современный цирк для показа трюков верховой езды в Лондоне;
- 1932 год – американский биохимик Чарлз Глен Кинг из университета Питтсбурга впервые выделяет витамин C;
- 1949 год – в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписывают Североатлантический пакт (дата создания НАТО);
- 1975 год – Билл Гейтс и Пол Аллен основывают компанию Microsoft;
- 2004 год – официально активизируют украинский язык интерфейса украинской Википедии.