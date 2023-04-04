4 апреля 2023 года: священномученика Василия - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя браться за несколько дел одновременно и убирать дом.

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Что случилось в этот день:

Сегодня в православной церкви почитают память священномученика Василия. Он жил в IV веке и пережил страшные пытки за то, что обвинил императора Юлиана в отступничестве перед Богом и предсказал ему скорую смерть.

Что нельзя делать 4 апреля:

вытираться чужим полотенцем;

браться за несколько дел одновременно;

убирать и подметать дом.

Народные приметы и поверья:

в лужах купаются птицы – к потеплению;

вороны нахохливаются — ждите проливные дожди;

мутное небо – погода испортится;

красный восход солнца – будет богатый урожай.

День ангела празднуют:

Василий, Клавдий, Сергей, Дарья, София, Василиса, Полина.

Родились сегодня:

1965 год — Роберт Дауни (младший), американский актер, продюсер и музыкант, лауреат премий "Золотой глобус", BAFTA и др.

1953 год – Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен.

Также в этот день: