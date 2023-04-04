4 квітня 2023 року: священномученика Василя – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна братися за кілька справ одночасно та прибирати будинок.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять священномученика Василя. Він жив у IV столітті і пережив страшні тортури через те, що звинуватив імператора Юліана у відступництві перед Богом і передбачив йому швидку смерть.

Що не можна робити 4 квітня:

витиратися чужим рушником;

братися за кілька справ одночасно;

прибирати та підмітати будинок.

Народні прикмети та повір'я:

у калюжах купаються птахи – до потепління;

ворони чублять пірʼя — чекайте зливи;

каламутне небо – погода зіпсується;

червоний схід сонця – буде багатий урожай.

День ангела святкують:

Василь, Клавдій, Сергій, Дар'я, Софія, Василина, Поліна.

Народилися сьогодні:

1965 рік — Роберт Дауні (молодший), американський актор, продюсер і музикант, лауреат премій "Золотий глобус", BAFTA та ін.

1953 рік – Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень.

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