Стиль життя
4 квітня 2023 року: священномученика Василя – що сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна братися за кілька справ одночасно та прибирати будинок.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять священномученика Василя. Він жив у IV столітті і пережив страшні тортури через те, що звинуватив імператора Юліана у відступництві перед Богом і передбачив йому швидку смерть.
Що не можна робити 4 квітня:
- витиратися чужим рушником;
- братися за кілька справ одночасно;
- прибирати та підмітати будинок.
Народні прикмети та повір'я:
- у калюжах купаються птахи – до потепління;
- ворони чублять пірʼя — чекайте зливи;
- каламутне небо – погода зіпсується;
- червоний схід сонця – буде багатий урожай.
День ангела святкують:
Василь, Клавдій, Сергій, Дар'я, Софія, Василина, Поліна.
Народилися сьогодні:
1965 рік — Роберт Дауні (молодший), американський актор, продюсер і музикант, лауреат премій "Золотий глобус", BAFTA та ін.
1953 рік – Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень.
Також у цей день:
- 1768 — Філіп Естлі створює перший сучасний цирк для показу трюків верхової їзди в Лондоні;
- 1932 — американський біохімік Чарлз Глен Кінг з університету Піттсбурга вперше виділяє вітамін C;
- 1949 – у Вашингтоні представники Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписують Північноатлантичний пакт (день створення НАТО);
- 1975 — Білл Гейтс і Пол Аллен засновують компанію Microsoft;
- 2004 – офіційно активізують українську мову інтерфейсу української Вікіпедії.