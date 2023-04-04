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Стиль життя

4 квітня 2023 року: священномученика Василя – що сьогодні не можна робити?

Священномученик Василь
Священномученик Василь

Сьогодні не можна братися за кілька справ одночасно та прибирати будинок.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять священномученика Василя. Він жив у IV столітті і пережив страшні тортури через те, що звинуватив імператора Юліана у відступництві перед Богом і передбачив йому швидку смерть.

Що не можна робити 4 квітня:

  • витиратися чужим рушником;
  • братися за кілька справ одночасно;
  • прибирати та підмітати будинок.

Народні прикмети та повір'я:

  • у калюжах купаються птахи – до потепління;
  • ворони чублять пірʼя — чекайте зливи;
  • каламутне небо – погода зіпсується;
  • червоний схід сонця – буде багатий урожай.

День ангела святкують:

Василь, Клавдій, Сергій, Дар'я, Софія, Василина, Поліна.

Народилися сьогодні:

1965 рік — Роберт Дауні (молодший), американський актор, продюсер і музикант, лауреат премій "Золотий глобус", BAFTA та ін.

1953 рік – Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень.

Також у цей день:

  • 1768 — Філіп Естлі створює перший сучасний цирк для показу трюків верхової їзди в Лондоні;
  • 1932 — американський біохімік Чарлз Глен Кінг з університету Піттсбурга вперше виділяє вітамін C;
  • 1949 – у Вашингтоні представники Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписують Північноатлантичний пакт (день створення НАТО);
  • 1975 — Білл Гейтс і Пол Аллен засновують компанію Microsoft;
  • 2004 – офіційно активізують українську мову інтерфейсу української Вікіпедії.