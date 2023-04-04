В бриллиантах и при полном параде: Пэрис Хилтон показала свои материнские будни

Семья светской львицы расширилась три месяца назад. Сына ей и ее мужу Картеру Реуму родила суррогатная мать.

Related video

42-летняя американская светская львица Пєрис Хилтон наслаждается материнством и уже с первых дней жизни своего сына Феникса приучает его к вспышкам фотокамер и работе на публику. Блондинка опубликовала несколько трогательных снимков с малышом на своей странице в Instagram.

На черно-белых фото Пэрис в платье-комбинации, а затем в белом кашемировом свитере, бриллиантовых серьгах, с массивным кольцом на пальце и при полном макияже и с укладкой прижимает к себе трехмесячного малыша, обнимает его и склоняется над ним.

"Все мое сердце", – подписала публикацию Хилтон, добавив хэштег "#MommyMonday".

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом Фото: Instagram parishilton

Среди идеально стилизованных изображений было также одно, где Пэрис с закрытыми глазами наслаждается, баюкая сына на руках.

Полное имя мальчика – Феникс Бэррон Хилтон Реум. Его Пэрис Хилтон и Картеру Реуму родила суррогатная мать.

23,2 миллиона подписчиков знаменитости были в восторге от снимков.

Для съемок Пэрис сделала идеальную укладку и макияж Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton

Несмотря на материнство, Хилтон продолжает работать над своими бизнес-проектами, а также заниматься музыкой. Недавно она опубликовала пару видео из своей музыкальной студии, где, по-видимому, кипит работа над новыми песнями.

Пэрис и Картер, которые поженились в ноябре 2021 года после более чем двух лет знакомства, держали рождение своего сына в секрете от своих ближайших родственников, пока светская львица обнародовала эту информацию в соцсети.

"Вся моя жизнь была такой публичной. У меня никогда не было ничего для себя. Мы решили, что хотим, чтобы весь этот опыт был для нас самих", – объяснила Пэрис такой поступок в интервью Нarper’s Bazaar.

Ранее Фокус писал, что Хилтон недавно развеяла миф о том, что она – "тупая блондинка", и объяснила, почему выбрала такой имидж.