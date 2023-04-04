У діамантах та при повному параді: Періс Гілтон показала свої материнські будні

Сім'я світської левиці розширилася три місяці тому. Сина їй та її чоловікові Картеру Реуму народила сурогатна мати.

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42-річна американська світська левиця Періс Гілтон насолоджується материнством і вже з перших днів життя свого сина Фенікса привчає його до спалахів фотокамер та роботи на публіку. Блондинка опублікувала кілька зворушливих знімків із малюком на своїй сторінці в Instagram.

На чорно-білих фото Періс у сукні-комбінації, а потім у білому кашеміровому светрі, діамантових сережках, з масивним перснем на пальці та при повному макіяжі та з зачіскою притискає до себе тримісячного малюка, обіймає його та схиляється над ним.

"Все моє серце", — підписала публікацію Гілтон, додавши хештег "#MommyMonday".

Періс Хілтон із сином Феніксом Фото: Instagram parishilton

Серед ідеально стилізованих зображень було також одне, де Періс із заплющеними очима насолоджується, заколисуючи сина на руках.

Повне ім'я хлопчика – Фенікс Беррон Гілтон Реум. Його Періс Гілтон та Картеру Реуму народила сурогатна матір.

23,2 мільйона підписників знаменитості були у захваті від знімків.

Для зйомок Періс зробила ідеальне укладання та макіяж Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton

Незважаючи на материнство, Гілтон продовжує працювати над своїми бізнес-проєктами та займатися музикою. Нещодавно вона опублікувала пару відео зі своєї музичної студії, де, мабуть, кипить робота над новими піснями.

Періс і Картер, які одружилися у листопаді 2021 року після більш ніж двох років знайомства, тримали народження свого сина в секреті від своїх найближчих родичів, доки світська левиця не оприлюднила цю інформацію у соцмережі.

"Все моє життя було таким публічним. У мене ніколи не було нічого для себе. Ми вирішили, що хочемо, щоб увесь цей досвід був для нас самих", — пояснила Періс такий вчинок в інтерв'ю Нarper's Bazaar.

Раніше Фокус писав, що Хілтон нещодавно розвіяла міф про те, що вона — "тупа блондинка" і пояснила, чому обрала такий імідж.