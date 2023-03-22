Періс Гілтон відповіла на звинувачення в тому, що вона "тупа блондинка"

Епатажна зірка розповіла про трюк, яким користувалася багато років.

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42-річна американська світська левиця Періс Гілтон зізналася, що вона часто прикидалася "тупою блондинкою". Про це пише Daily Mail.

Епатажна знаменитість зазначила, що це був лише трюк, який вона використовувала, щоб стати відомою.

"Я завжди випереджала свій час! Як я вже сказала, я не тупа блондинка, я просто дуже добре вмію нею прикидатися", — заявила дружина Картера Реума.

Періс Гілтон стала відомою всьому світу на початку 2000-х, коли знялася в першому в своєму роді реаліті-шоу "Просте життя" з Ніколь Річі.

Вона зіграла нерозумну багату дівчину на шоу, а також зберегла імпульс за межами екрану. Гілтон також використала свій образ "тупої блондинки", коли почала коротку музичну кар’єру.

На початку 2000-х вона випустила однойменний альбом, до якого увійшов хіт Stars Are Blind. Тепер Періс Гілтон поділилася, що готується до випуску другого альбому.

Періс Гілтон

"Я завжди любила музику, я грала на скрипці та фортепіано з дитинства", — сказала спадкоємиця власників відомої мережі готелів по всьому світу, яка одягла для запису шоу довгу бузкову мереживну сукню з рожевою обробкою та бежеві туфлі на підборах.

Періс Гілтон

Зазначимо, що ціна сукні Періс Гілтон становить 450 фунтів стерлінгів (близько 20 тисяч гривень).

Нагадаємо, Періс Гілтон зізналася, що її колишній бойфренд змусив її зняти з ним секс-відео.

Також Фокус писав про плани на поповнення в родині Періс Гілтон та її чоловіка.