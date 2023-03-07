Періс Гілтон розповіла, що її ексбойфренд змусив зняти із ним секс-відео

Періс Гілтон розповіла, що їй було "незручно", коли її колишній хлопець попросив її зняти з ним секс-відео.

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43-річна світська левиця Періс Гілтон стверджує у своїй майбутній книзі "Періс: мемуари", що американський гравець у покер Рік Саломон змусив її зняти секс-відео у 2001 році.

"Він часто говорив, що робив це з іншими жінками, але я відчувала себе дивно і ніяково з цього приводу, — пише вона (з уривка, отриманого лондонською "Таймс"). Я завжди говорила йому: "Я не можу. Це надто незручно".

Гілтон, якій на той час було 19 років, згадує, як Саломон погрожував "знайти когось ще", щоб зайнятися з ним сексом на камеру.

"Він сказав мені, що якщо я цього не зроблю, він легко знайде того, хто це зробить. Це було найгірше, що я могла подумати — бути покинутою цим дорослим чоловіком, тому що я була дурною дитиною, яка не знала, як це робити — грати у дорослі ігри", — пише вона про гравця, який старший за неї більш ніж на 10 років.

[ + – ] Кадр із секс-відео за участю Періс Гілтон Фото: Скриншот

Спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів та курортів Hilton зізналася, що пила алкоголь і приймала Quaaludes перед зйомками того, що зрештою стало відомо як "1 ніч у Парижі".

Гілтон каже, що вона благала Саломона, якого вона не називає у книзі, не випускати касету, але він відмовився. Через це вона відчула, що її "життя закінчилося".

"Він сказав, що має повне право продати щось, що належало йому. Щось, що мало велику фінансову цінність. Очевидно, більше цінності, ніж моє особисте життя. Моя гідність. Моє майбутнє. Сором, втрата та абсолютний жах охопили мене", — написала Періс.

Нагадаємо, Періс Гілтон вперше показала обличчя свого новонародженого сина. У квітні зірка та її чоловік Картер Реум стали батьками хлопчика, якого назвали Фенікс. Як відомо, пара вдалася до послуг сурогатного материнства.

Раніше Фокус писав, що Періс Гілтон зробила аборт у 20 років.