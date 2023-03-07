Пэрис Хилтон рассказала, что ее экс-бойфренд заставил снять с ним секс-видео

Пэрис Хилтон рассказала, что ей было "неловко", когда ее бывший парень попросил ее снять с ним секс-видео.

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43-летняя светская львица Пэрис Хилтон утверждает в своей будущей книге "Пэрис: мемуары", что американский игрок в покер Рик Саломон заставил ее снять секс-видео в 2001 году.

"Он часто говорил, что делал это с другими женщинами, но я чувствовала себя странно и неловко по этому поводу, — пишет она (из отрывка, полученного лондонской "Таймс"). Я всегда говорила ему: "Я не могу. Это слишком неловко".

Хилтон, которой в то время было 19 лет, вспоминает, как Саломон угрожал "найти кого-нибудь еще", чтобы заняться с ним сексом на камеру.

"Он сказал мне, что если я этого не сделаю, он легко найдет того, кто это сделает. Это было худшее, что я могла подумать — быть брошенной этим взрослым мужчиной, потому что я была глупым ребенком, который не знал, как это делать — играть во взрослые игры", — пишет она о игроке, который старше ее более чем на 10 лет.

[ + – ] Кадр из секс-видео с участием Пэрис Хилтон Фото: Скриншот

Наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton призналась, что пила алкоголь и принимала Quaaludes перед съемками того, что в конечном итоге стало известно как "1 ночь в Париже".

Хилтон говорит, что она умоляла Саломона, которого она не называет в книге, не выпускать кассету, но он отказался. Из-за этого она почувствовала, что ее "жизнь закончилась".

"Он сказал, что имеет полное право продать что-то, что принадлежало ему. Что-то, что имело большую финансовую ценность. Очевидно, больше ценности, чем моя личная жизнь. Мое достоинство. Мое будущее. Стыд, утрата и абсолютный ужас охватили меня", — написала Пэрис.

Напомним, Пэрис Хилтон впервые показала лицо своего новорожденного сына. В апреле звезда и ее супруг Картер Реум стали родителями мальчика, которого назвали Феникс. Как известно, пара прибегла к услугами суррогатного материнства.

Ранее Фокус писал, что Пэрис Хилтон сделала аборт в 20 лет.