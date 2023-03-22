Пэрис Хилтон ответила на обвинения в том, что она "тупая блондинка"

Эпатажная звезда рассказала о трюке, которым пользовалась много лет.

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42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон призналась, что она часто притворялась "тупой блондинкой". Об этом пишет Daily Mail.

Эпатажная знаменитость отметила, что это был только трюк, который она использовала для того, чтобы стать известной.

"Я всегда опережала свое время! Как я уже сказала, я не тупая блондинка, я просто очень хорошо умею ею притворяться", — заявила жена Картера Реума.

Пэрис Хилтон стала известна всему миру в начале 2000-х, когда снялась в первом в своем роде реалити-шоу "Простая жизнь" с Николь Ричи.

Она сыграла безумную богатую девушку на шоу, а также сохранила импульс за пределами экрана. Хилтон также использовала свой образ "тупой блондинки", когда начала короткую музыкальную карьеру.

В начале 2000-х она выпустила одноименный альбом, в который вошел хит Stars Are Blind. Теперь Пэрис Хилтон поделилась, что готовится к релизу второго альбома.

Пэрис Хилтон

"Я всегда любила музыку, я играла на скрипке и фортепиано с детства", — сказала наследница владельцев известной сети гостиниц по всему миру, которая надела для записи шоу длинное сиреневое кружевное платье с розовой отделкой и бежевые туфли на каблуке.

Пэрис Хилтон

Отметим, что цена платья Пэрис Хилтон составляет 450 фунтов стерлингов (около 20 тысяч гривен).

Напомним, Пэрис Хилтон призналась, что ее бывший бойфренд заставил ее снять с ним секс-видео.

Также Фокус писал о планах на пополнение в семье Пэрис Хилтон и ее мужа.