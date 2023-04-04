Для поклонников "Игры престолов". Начинаются съемки еще одного приквела

В новом сериале будет рассказана история родоначальника Эйгона Таргариена, который и завоевал Семь королевств.

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Успех "Игры престолов" и "Дома дракона" поспособствовал тому, что HBO собрался снимать сериал-приквел об Эйгоне Завоевателе. Об этом пишет Variety.

Отмечается, что этот сериал об Эйгоне I Таргариене находится "на очень ранней стадии" разработки, и пока не выбраны шоураннер и сценарист. Также HBO рассматривает возможность создания художественного фильма об Эйгоне Завоевателе, который затем перерастет в сериал.

Благодаря "Дому дракона" история Эйгона I Таргариена стала более известной, чем во время "Игры престолов", так что можно предположить, что получится новый хит. К тому же в нем будет много драконов.

До сих пор следовать временной шкале Таргариенов было разумным ходом для HBO, поскольку там пытаются расширить франшизу "Игры престолов", созданных Джорджем Мартином. "Дом дракона" стал хитом после первого сезона, даже не раскрывая в полной мере главную приманку описываемой вымышленной вселенной: гражданскую войну и названную Танцем драконов.

Трейлер сериала "Дом дракона"

История о том, как Эйгон Завоеватель прибыл в Вестерос и завоевал Семь Королевств, — это история, которую большинство фанатов серии уже давно хотят увидеть на экране.

Также интересно посмотреть, повлияет ли этот приквел на серию сиквелов "Игры престолов", которая должна была сосредоточиться на последнем Эйгоне Таргариене в линии: Джоне Сноу.

Напомним, согласно истории, рассказанной Джорджем Мартином, Эйгон Таргариен и его сестры Висенья и Рейнис прибыли в Вестерос, когда их родина – континент Валирия исчез после масштабного катаклизма. Они были всадниками драконов. Сам Эйгон летал на Балерионе, чей череп хранился в Красном замке.

Эйгон Завоеватель и Торрхен Старк Фото: Соцсети

Эйгон женился на обеих своих сестрах, завоевал и объединил Семь королевств и положил начало династии Таргариенов. Так что, если слухи о приквеле верны, это будет самый масштабный и кровавый проект НВО.

Напомним, ранее стало известно, что во втором сезоне "Дома дракона" одну из ролей может сыграть звезда "Ведьмака" Генри Кавилл. Всего сезонов будет четыре. Во втором, как уже было подтверждено, будет восемь серий.

Съемки должны начаться 12 апреля и завершиться в декабре. А значит второй сезон "Дома дракона" можно ожидать во второй половине 2024 года.