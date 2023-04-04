Тирамису без савоярди и маскарпоне: бюджетный рецепт любимого десерта

Такой тирамису не уступает по вкусу классическому десерту.

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Тирамису – один из самых популярных десертов итальянской кухни, который с успехом прижился в Украине. Нежный и тающий во рту он является украшением любого праздничного стола, а хозяйки готовят его не хуже, чем в лучших ресторанах Рима. При этом они умудряются вносить в рецептуру свои поправки, которые позволяют потратить на него меньше денег без потери для вкуса. Например, заменить печенье савоярди, которое традиционно используется для приготовления десерта, на более дешевый вариант. Предлагаем вам рецепт бюджетного тирамису из кулинарного блога "Сборник рецептов".

Тирамису не по классике

Ингредиенты:

печенье "дамские пальчики";

какао;

желток – 1 шт;

сахар – 200 гр;

пакетик ванильного сахара;

мука – 4 ст. л;

кукурузный крахмал – 4 ст. л;

молоко;

творожный сыр любой.

Способ приготовления:

Сначала делаем крем. Для него нужно соединить в кастрюле с толстым дном желток, сахар, пакетик ванильного сахара, муку, кукурузный крахмал и молоко, перемешать, чтобы не было комочков, и поставить на огонь. На среднем огне варить крем, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Как только крем загустеет, проварить еще минуту, интенсивно помешивая, и снять с огня.

Перелить крем в другую посуду, закрыть пленкой в контакт, чтобы он не заветрился, и дать остыть до комнатной температуры. Затем добавить в массу творожный сыр и взбивать пару минут до однородности.

Взять разъемную форму, бортики выложить печеньем, также печенье сложить на дно, залить частью крема. Разровнять его и сверху выложить еще слой печенья, а сверху – оставшийся крем. Снова разровнять и посыпать сверху какао. Отправить в холодильник для застывания.

При подаче форму снять.

Ранее Фокус писал, как приготовить тирамису без маскарпоне и яиц.