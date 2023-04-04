Тирамісу без савоярді та маскарпоне: бюджетний рецепт улюбленого десерту

Такий тирамісу не поступається смаком класичному десерту.

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Тирамісу — один із найпопулярніших десертів італійської кухні, який з успіхом прижився в Україні. Ніжний та смачний він є окрасою будь-якого святкового столу, а господині готують його не гірше, ніж у найкращих ресторанах Риму. При цьому вони примудряються вносити до рецептури свої поправки, які дозволяють витратити на нього менше грошей без втрати смаку. Наприклад, замінити печиво савоярді, яке традиційно використовується для приготування десерту, дешевшим варіантом. Пропонуємо вам рецепт бюджетного тирамісу з кулінарного блогу "Збірка рецептів".

Тирамісу не за класикою

Інгредієнти:

печиво "дамські пальчики";

какао;

жовток – 1 шт;

цукор – 200 г;

пакетик ванільного цукру;

борошно — 4 ст. л;

кукурудзяний крохмаль – 4 ст. л;

молоко;

вершковий сир будь-який.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо крем. Для нього потрібно з'єднати в каструлі з товстим дном жовток, цукор, пакетик ванільного цукру, борошно, кукурудзяний крохмаль і молоко, перемішати, щоб не було грудочок, і поставити на вогонь. На середньому вогні варити крем, постійно помішуючи. Щойно крем загусне, проварити ще хвилину, інтенсивно помішуючи, і зняти з вогню.

Перелити крем в інший посуд, закрити плівкою в контакт, щоб він не завітрився, і дати охолонути до кімнатної температури. Потім додати в масу вершковий сир і збивати кілька хвилин до однорідності.

Взяти роз'ємну форму, бортики викласти печивом, а також печиво викласти на дно, залити частиною крему. Розрівняти його і зверху викласти ще шар печива, а потім — крем, що залишився. Знову розрівняти та посипати зверху какао. Відправити у холодильник для застигання.

При подачі форму зняти.

Раніше Фокус писав, як приготувати тирамісу без маскарпоне і яєць.