5 апреля 2023 года: преподобномученика Никона, епископа Сицилийского - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя начинать новые дела, считалось, что успешными они не будут.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память епископа преподобномученика Никона. В народе преподобного Никона считали покровителем игры в шашки, поэтому главным развлечением в этот день считалось именно поиграть в эту игру. Также сегодня полезно делать в доме генеральную уборку, выбрасывать старые вещи, заваривать и пить мятный чай.
Что нельзя делать 5 апреля:
- начинать новые дела — успеха не будет;
- шить, вязать, вышивать;
- бросать не застеленную кровать;
- убивать птиц, резать кур и гусей;
- употреблять крепкие алкогольные напитки.
Народные приметы и поверья:
- беззвездное небо — к похолоданию;
- пасмурная погода — к дождливому лету;
- ясная погода — к засушливому лету;
- холодное утро — к теплой весне.
День ангела празднуют:
Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Стефан.
Родились сегодня:
1967 год – Михаил Эльман, всемирно известный украинский и американский скрипач-виртуоз;
1994 год – Курт Кобейн, популярный американский рок-музыкант (Nirvana).
Также в этот день:
1710 — Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского";
1722 — экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи;
1792 — Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США;
1843 — Гонконг объявлен владением Британии;
1943 — В США на английском языке вышел "Маленький принц" Сент-Экзюпери, написанный им в 1942 году;
1971 — "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи — Rolling Stone Records. Знаменитым стал торговый знак фирмы — высунутый язык.