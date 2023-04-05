5 апреля 2023 года: преподобномученика Никона, епископа Сицилийского - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя начинать новые дела, считалось, что успешными они не будут.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память епископа преподобномученика Никона. В народе преподобного Никона считали покровителем игры в шашки, поэтому главным развлечением в этот день считалось именно поиграть в эту игру. Также сегодня полезно делать в доме генеральную уборку, выбрасывать старые вещи, заваривать и пить мятный чай.

Что нельзя делать 5 апреля:

начинать новые дела — успеха не будет;

шить, вязать, вышивать;

бросать не застеленную кровать;

убивать птиц, резать кур и гусей;

употреблять крепкие алкогольные напитки.

Народные приметы и поверья:

беззвездное небо — к похолоданию;

пасмурная погода — к дождливому лету;

ясная погода — к засушливому лету;

холодное утро — к теплой весне.

День ангела празднуют:

Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Стефан.

Родились сегодня:

1967 год – Михаил Эльман, всемирно известный украинский и американский скрипач-виртуоз;

1994 год – Курт Кобейн, популярный американский рок-музыкант (Nirvana).

Также в этот день:

1710 — Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского";

1722 — экспедиция голландского адмирала Якоба Роггевена открыла в Тихом океане остров, названный островом Пасхи;

1792 — Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США;

1843 — Гонконг объявлен владением Британии;

1943 — В США на английском языке вышел "Маленький принц" Сент-Экзюпери, написанный им в 1942 году;

1971 — "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи — Rolling Stone Records. Знаменитым стал торговый знак фирмы — высунутый язык.