5 квітня 2023 року: преподобномученика Нікона, єпископа Сицилійського – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна розпочинати нові справи — вважалося, що успішними вони не будуть.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять єпископа преподобномученика Нікона. У народі преподобного Нікона вважали покровителем гри в шашки, тому головною розвагою цього дня вважалося саме пограти в цю гру. Також сьогодні корисно робити в будинку генеральне прибирання, викидати старі речі, заварювати та пити м'ятний чай.
Що не можна робити 5 квітня:
- починати нові справи — успіху не буде;
- шити, в'язати, вишивати;
- лишати незастеленим ліжко;
- вбивати птахів, різати курей та гусей;
- вживати міцні алкогольні напої.
Народні прикмети та повір'я:
- беззоряне небо — до похолодання;
- хмарна погода — чекайте на дощове літо;
- ясна погода — буде посушливе літо;
- холодний ранок – до теплої весни.
День ангела святкують:
Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Лідія, Макар, Нікон, Пелагея, Сергій, Стефан.
Народилися сьогодні:
1967 рік – Михайло Ельман, всесвітньо відомий український та американський скрипаль-віртуоз;
1994 рік — Курт Кобейн, популярний американський рок-музикант (Nirvana).
Також у цей день:
1710 рік — Пилип Орлик у місті Бендери підписав "Статут Війська Запорізького";
1722 рік — експедиція голландського адмірала Якоба Роггевена відкрила в Тихому океані острів, названий островом Пасхи;
1792 рік — Джордж Вашингтон застосував перше президентське вето в історії США;
1843 рік — Гонконг оголошений володінням Британії;
1943 рік — у США англійською мовою вийшов "Маленький принц" Сент-Екзюпері, написаний ним у 1942 році;
1971 рік — "Ролінг Стоунз" утворили власну фірму грамзапису — Rolling Stone Records. Знаменитим став торговий знак фірми – висунутий язик.