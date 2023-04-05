5 квітня 2023 року: преподобномученика Нікона, єпископа Сицилійського – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна розпочинати нові справи — вважалося, що успішними вони не будуть.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять єпископа преподобномученика Нікона. У народі преподобного Нікона вважали покровителем гри в шашки, тому головною розвагою цього дня вважалося саме пограти в цю гру. Також сьогодні корисно робити в будинку генеральне прибирання, викидати старі речі, заварювати та пити м'ятний чай.

Що не можна робити 5 квітня:

починати нові справи — успіху не буде;

шити, в'язати, вишивати;

лишати незастеленим ліжко;

вбивати птахів, різати курей та гусей;

вживати міцні алкогольні напої.

Народні прикмети та повір'я:

беззоряне небо — до похолодання;

хмарна погода — чекайте на дощове літо;

ясна погода — буде посушливе літо;

холодний ранок – до теплої весни.

День ангела святкують:

Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Лідія, Макар, Нікон, Пелагея, Сергій, Стефан.

Народилися сьогодні:

1967 рік – Михайло Ельман, всесвітньо відомий український та американський скрипаль-віртуоз;

1994 рік — Курт Кобейн, популярний американський рок-музикант (Nirvana).

Також у цей день:

1710 рік — Пилип Орлик у місті Бендери підписав "Статут Війська Запорізького";

1722 рік — експедиція голландського адмірала Якоба Роггевена відкрила в Тихому океані острів, названий островом Пасхи;

1792 рік — Джордж Вашингтон застосував перше президентське вето в історії США;

1843 рік — Гонконг оголошений володінням Британії;

1943 рік — у США англійською мовою вийшов "Маленький принц" Сент-Екзюпері, написаний ним у 1942 році;

1971 рік — "Ролінг Стоунз" утворили власну фірму грамзапису — Rolling Stone Records. Знаменитим став торговий знак фірми – висунутий язик.