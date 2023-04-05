Полнолуние в Весах 6 апреля 2023 года: чего ожидать

Полнолуние в Весах произойдет уже завтра, 6 апреля, в 07:34 по киевскому времени. Астрологи поделились, чего ожидать от этого периода.

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Что сулит нам полнолуние в Весах?

Becы — воздушный знак, нaxoдящийcя пoд покровительством Венеры. Она отвечает за такие сферы жизни как любовь, красота, гармония, а также усиливает тягу к искусству и эстетике. Луна в Весах сулит нам жизненное равновесие, чувствительность, располагает к любимым занятиям и наслаждению. Отношения людей стают более доверительными и глубокими, просыпается эмпатия, людям свойственно избегать конфликтов и сглаживать все острые углы. Но стоит помнить, что в погоне за гедонизмом можно загрузнуть в праздности и безделии.

В этот период может получится наладить свою личную жизнь, разрешить недопонимания с своим партнером и сблизиться с ним, добавить в отношения романтику, заботу и нежность.

Также возможно продвижение по карьерной лестнице, ведь отношения с начальством тоже будут теплыми и доверительными.

Чем опасен этот период?

А вот к недостаткам полнолуния в Весах относится легкомысленность, неспособность принять твердое решение и воплощать в жизнь сложные проекты. Вас может постоянно посещать желание отдохнуть, отложить все на потом, сосредоточиться будет непросто. А так как Венера любит гармонию во всем, то нужно умело разделить отдых и работу, чтобы не пожалеть потом о периоде прокрастинации. Постарайтесь искать вдохновение в любви и искусстве, но не в коем случае не переборщите с алкоголем и вечеринками, это может нехорошо сказаться на вашей жизни.

Также может посещать тревога, что все подозрительно быстро наладилось и вскоре это может закончится.

Источник: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer