Повний місяць у Терезах 6 квітня 2023 року: чого очікувати

Повний місяць у Терезах відбудеться вже завтра, 6 квітня, о 07:34 за київським часом. Астрологи поділилися, чого очікувати від цього періоду.

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Що обіцяє нам повний місяць у Терезах?

Терези — повітряний знак, що знаходиться під заступництвом Венери. Вона відповідає за такі сфери життя як любов, краса, гармонія, а також посилює потяг до мистецтва та естетики. Місяць у Терезах обіцяє нам життєву рівновагу, чутливість, спонукає до улюблених занять і насолоди. Відносини людей стають більш щирими, прокидається емпатія, людям властиво уникати конфліктів і згладжувати всі гострі кути. Але варто пам'ятати, що в гонитві за гедонізмом можна потрапити в пастку ледарства.

У цей період є хороша можливість налагодити своє особисте життя, вирішити все непорозуміння зі своїм партнером і зблизитися з ним, додати у стосунки романтику, турботу та ніжність.

Також можливе просування кар'єрними сходами, адже відносини з начальством теж будуть теплими та довірливими.

Чим небезпечний цей період?

А ось серед недоліків повного місяця у Терезах — легковажність, нездатність впевнено прийняти рішення та втілювати в життя складні проекти. У вас може постійно виникати бажання відпочити, відкласти все на потім — зосередитись буде непросто. А оскільки Венера любить гармонію у всьому, то потрібно вміло розділити відпочинок та роботу, щоб не нашкодити собі цим періодом прокрастинації. Постарайтеся шукати натхнення в любові та мистецтві, але в жодному разі не перебільшуйте з алкоголем та вечірками.

Також може бути тривога, що все підозріло швидко налагодилося і незабаром це може закінчитися.

Джерело: https://www.youtube.com/@Marina_Skadi_astrologer