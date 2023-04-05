Гламур старого Голливуда: новый выход герцогини Софи Уэссекской

В последнее время образы герцогини все более структурированы.

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Герцогиня Уэссекская Софи, которая была любимой невесткой покойной Елизаветы II, во время недавнего выхода на публику поразила элегантностью и чувством стиля. Она появилась на на открытии Ортопедического центра для ветеранов Хедли-Корт в больнице Роберта Джонса и Агнес Хант в Шропшире, о чем говорится на официальной странице Букингемского дворца в соцсети.

Для мероприятия Софи выбрала образ, который источал декаданс, но при этом сохранял свой фирменный утонченный штрих. Она надела двубортный приталенный белый блейзер с гладкими зазубренными лацканами и золотыми пуговицами, а под него – длинную бордовую юбку-миди, создав идеальный цветовой контраст.

Образ дополняли бежевые туфли на каблуке.

"Ортопедический центр для ветеранов Хедли-Корт предоставит специализированные лечебные кабинеты наряду со специальным центром, где военные благотворительные организации будут оказывать поддержку пациентам-ветеранам, их семьям и друзьям в решении таких проблем как бездомность, финансы, управление долгом, социальное обеспечение, и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)", – сообщили при дворе.

Во время своей поездки герцогиня также посетила мероприятие LEAF для подростков в Университете Харпера Адамса. Во время прогулки по исследовательскому району она встретилась и пообщалась с сотрудниками.

В последнее время герцогиня выбирает структурированные и стильные образы. В прошлом месяце она надела темно-синее платье миди, когда посетила специальный прием в Букингемском дворце. В сопровождении своего мужа, принца Эдуарда, Софи восхитила гостей, появившись в поразительном наряде, украшенном гигантским бантом. Герцогиня Софи присоединилась к высокопоставленным членам королевской семьи, включая короля Чарльза и королеву-консорта Камиллу, на вечернем приеме, где они развлекали генерального секретаря Содружества, верховных комиссаров, министров иностранных дел и других членов сообщества Содружества.

Ожидается, что в Пасхальное воскресенье Софи вместе с мужем, принцем Эдвардом, и детьми, Луизой Виндзор и графом Уэссекским, посетит праздничную службу вместе с другими членами королевской семьи.

Ранее Фокус писал, что Софи Уэссекская оконфузилась на публике.