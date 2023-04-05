Гламур старого Голлівуду: новий вихід герцогині Софі Уессекської

Останнім часом образи герцогині все більш структуровані.

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Герцогиня Уессекська Софі, яка була улюбленою невісткою покійної Єлизавети II, під час недавнього виходу на публіку вразила елегантністю та почуттям стилю. Вона з'явилася на відкритті Ортопедичного центру для ветеранів Хедлі-Корт у лікарні Роберта Джонса та Агнес Хант у Шропширі, про що йдеться на офіційній сторінці Букінгемського палацу у соцмережі.

Для заходу Софі обрала образ, який копіював декаданс, але зберігав свій фірмовий витончений штрих. Вона надягла двобортний приталений білий блейзер з гладкими зазубленими лацканами та золотими ґудзиками, а під нього – довгу бордову спідницю-міді, створивши ідеальний колірний контраст.

Образ доповнювали бежеві туфлі на підборах.

"Ортопедичний центр для ветеранів Хедлі-Корт надасть спеціалізовані лікувальні кабінети поряд зі спеціальним центром, де військові благодійні організації надаватимуть підтримку пацієнтам-ветеранам, їхнім сім'ям та друзям у вирішенні таких проблем як бездомність, фінанси, управління боргом, соціальне забезпечення та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)", – повідомили при дворі.

Під час своєї поїздки герцогиня також завітала на захід LEAF для підлітків в Університеті Харпера Адамса. Під час прогулянки дослідницьким районом вона зустрілася та поспілкувалася зі співробітниками.

Останнім часом герцогиня вибирає структуровані та стильні образи. Минулого місяця вона одягла темно-синю сукню міді, коли відвідала спеціальний прийом у Букінгемському палаці. У супроводі свого чоловіка, принца Едуарда, Софі вразила гостей, з'явившись у розкішному вбранні, прикрашеному гігантським бантом. Герцогиня Софі приєдналася до високопоставлених членів королівської сім'ї, включно з короля Карлом та королевою-консортом Каміллою, на вечірньому прийомі, де вони розважали генерального секретаря Співдружності, верховних комісарів, міністрів закордонних справ та інших членів Співтовариства.

Очікується, що у Великодню неділю Софі разом із чоловіком, принцом Едвардом, та дітьми, леді Луїзою Віндзор та графом Уессекським, відвідає святкову службу разом з іншими членами королівської родини.

Раніше Фокус писав, що Софі Уессекська зніяковіла на публіці.