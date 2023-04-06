Виктория и Дэвид Бекхэм взяли урок сальсы (видео)

Виктория подшучивала над скованными движениями Дэвида во время урока сальса.

Related video

48-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм поделилась в Instagram забавным видео, на котором танцует сальсу со своим мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом. Кроме того, к ним на занятиях присоединилась 11-летняя дочь Харпер.

Она рассказывала о днях, когда была участницей группы Spice Girls, демонстрируя свои движения на танцевальной площадке во время урока. Дэвид пытался усовершенствовать свои умения.

В видео звезда сказала: "Я, Дэвид и Харпер ходим на сальсу. Дэвид разминается на автостоянке. Не могу дождаться, чтобы увидеть сальсу Дэвида Бекхэма". После этого Виктория продолжила запись в студии, снимая свой неуверенный вид супруга, который шевелил бедрами и двигался по танцполу.

Она спросила его: "Как ты чувствуешь себя?"

На что Дэвид ответил: "Это здесь, внизу, прекрасно, а здесь, наверху, немного тесно".

"Тебе трудно расслабиться?", — сказала Виктория, шутя над возлюбленным.

И Дэвид признался: "Немного".

На тренировку она надела черные туфли на шпильке, которые дополнила облегающими черными леггинсами и футболкой. Тем временем Дэвид погрузился в танцевальный дух в черных брюках-клеш и темной футболке, а также удобных белых кроссовках.

В клипе супружеская пара демонстрирует, чему они научились у учителя Мичо Вальдеса. В конце танца они посмеялись и обняли друг друга.

Виктория, Харпер и Дэвид Бекхэм с учителем танцев Фото: Скриншот

Британская певица и знаменитый футболист поженились в 1999 году. Тогда же родился первый совместный сын звездной пары – Бруклин. Сейчас Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают четырех потомков — трех сыновей и дочь Харпер. Они часто делятся семейными трогательными кадрами в соцсетях.

А старший сын супругов уже строит свою семью, ведь в апреле 2022 года женился на американской актрисе Николе Пельтц и переехал жить в США.

Также Фокус писал, что Виктория и Дэвид Бекхэм показали, как вместе занимаются спортом.