Вікторія та Девід Бекхем взяли урок сальси (відео)

Вікторія жартувала над скутими рухами Девіда під час уроку сальси.

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48-річна британська дизайнерка і співачка Вікторія Бекхем поділилася в Instagram забавним відео, на якому танцює сальсу зі своїм чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом. Крім того, до них на заняттях приєдналася 11-річна дочка Харпера.

Вона розповідала про дні, коли була учасницею гурту Spice Girls, демонструючи свої рухи на танцювальному майданчику під час уроку. Девід намагався вдосконалити свої вміння.

У відео зірка сказала: "Я, Девід та Харпер ходимо на сальсу. Девід розминається на автостоянці. Не можу дочекатися, щоб побачити сальсу Девіда Бекхема". Після цього Вікторія продовжила запис у студії, знімаючи невпевнений вигляд чоловіка, який ворушив стегнами та рухався танцполом.

Вона запитала його: "Як ти почуваєшся?"

На що Девід відповів: "Це тут, унизу, чудово, а тут, нагорі, трохи тісно".

"Тобі важко розслабитися?", — сказала Вікторія, жартома над коханим.

І Девід зізнався: "Трохи".

На тренування вона одягла чорні туфлі на шпильці, які доповнила облягаючими чорними легінсами та футболкою. Тим часом Девід поринув у танцювальний дух у чорних штанях-кльош і темній футболці, а також зручних білих кросівках.

У кліпі подружня пара демонструє, чому вони навчилися у вчителя Мічо Вальдеса. Наприкінці танцю вони посміялися та обійняли один одного.

Вікторія, Харпер та Девід Бекхем з учителем танців Фото: Скріншот

Британська співачка та знаменитий футболіст одружилися 1999 року. Тоді народився перший спільний син зіркової пари – Бруклін. Зараз Вікторія та Девід Бекхем виховують чотирьох нащадків – трьох синів та доньку Харпер. Вони часто діляться сімейними зворушливими кадрами у соцмережах.

А старший син подружжя вже будує свою сім'ю, адже у квітні 2022 року одружився з американською актрисою Ніколя Пельтц і переїхав жити до США.

Також Фокус писав, що Вікторія та Девід Бекхем показали, як разом займаються спортом.