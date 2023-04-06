6 апреля 2023 года: преподобного Захария - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя злиться и ругаться.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Захария.
О жизни Захарии известно очень мало. Согласно антропологическим исследованиям, умер он в возрасте 20-25 лет, имел небольшой рост (до 154 сантиметров), а его мощи сейчас покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.
Также 6 апреля — Международный день спорта.
Что нельзя делать 6 апреля:
- употреблять жирную пищу
- отказывать в помощи
- ругаться, сквернословить
- уезжать далеко из дома
Народные приметы и поверья:
- утром роса — к хорошему урожаю проса
- снегопад — к хорошему урожаю гречихи
- теплая погода — к теплой весне
День ангела празднуют:
Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Петр, Степан, Яков
Родились сегодня:
1483 — Рафаэль (другие возможные даты рождения — 26 марта или 28 марта), итальянский художник и архитектор
1670 — Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм
1942 — Барри Левинсон, американский кинорежиссер (фильмы "Человек дождя", "Доброе утро, Вьетнам" и др.), сценарист, продюсер, лауреат "Оскара"
1970 год —Ирина Билык, украинская певица и композитор
1973 год — Александр "Фоззи" Сидоренко, MC и DJ украинской альтернативно-реперской формации "Танец на Майдане Конго"
Также в этот день:
1580 — В Британии дрожание земли разрушило некоторые лондонские храмы, включая старый Собор Святого Павла
1652 — Голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун
1748 — Обнаружены руины Помпей (Италия)
1818 — В Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда)
1830 — В США Джозеф Смит основал Церковь Христа (мормонов) в штате Нью-Йорк