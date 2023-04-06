6 апреля 2023 года: преподобного Захария - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя злиться и ругаться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Захария.

О жизни Захарии известно очень мало. Согласно антропологическим исследованиям, умер он в возрасте 20-25 лет, имел небольшой рост (до 154 сантиметров), а его мощи сейчас покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Также 6 апреля — Международный день спорта.

Что нельзя делать 6 апреля:

употреблять жирную пищу

отказывать в помощи

ругаться, сквернословить

уезжать далеко из дома

Народные приметы и поверья:

утром роса — к хорошему урожаю проса

снегопад — к хорошему урожаю гречихи

теплая погода — к теплой весне

День ангела празднуют:

Владимир, Захария, Мартин, Парфений, Петр, Степан, Яков

Родились сегодня:

1483 — Рафаэль (другие возможные даты рождения — 26 марта или 28 марта), итальянский художник и архитектор

1670 — Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм

1942 — Барри Левинсон, американский кинорежиссер (фильмы "Человек дождя", "Доброе утро, Вьетнам" и др.), сценарист, продюсер, лауреат "Оскара"

1970 год —Ирина Билык, украинская певица и композитор

1973 год — Александр "Фоззи" Сидоренко, MC и DJ украинской альтернативно-реперской формации "Танец на Майдане Конго"

Также в этот день:

1580 — В Британии дрожание земли разрушило некоторые лондонские храмы, включая старый Собор Святого Павла

1652 — Голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун

1748 — Обнаружены руины Помпей (Италия)

1818 — В Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда)

1830 — В США Джозеф Смит основал Церковь Христа (мормонов) в штате Нью-Йорк