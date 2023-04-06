6 квітня 2023 року: преподобного Захарія – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна злитися та лаятись.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Захарія.

Про життя Захарія відомо мало. Згідно з антропологічними дослідженнями, помер він у віці 20-25 років, був низьким (до 154 сантиметрів), а його мощі нині лежать у Далеких печерах Києво-Печерської Лаври.

Також 6 квітня – Міжнародний день спорту.

Що не можна робити 6 квітня:

вживати жирну їжу

відмовляти у допомозі

сваритися, вживати лайку

їхати далеко з дому

Народні прикмети та повір'я:

вранці роса — до хорошого врожаю проса

снігопад — чекайте щедрий врожай гречки

тепла погода — до теплої весни

День ангела святкують:

Володимир, Захарій, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків

Народилися сьогодні:

1483 — Рафаель (інші можливі дати народження — 26 березня або 28 березня), італійський художник і архітектор

1670 — Жан-Батіст Руссо, французький поет-сатирик, автор епіграм

1942 — Баррі Левінсон, американський кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат "Оскара"

1970 — Ірина Білик, українська співачка і композитор

1973 — Олександр "Фоззі" Сидоренко, MC і DJ української альтернативно-реперської формації "Танок на Майдані Конго"

Також у цей день:

1652 — Голландець Ян Ван Рібек заснував у Південній Африці форт Кейптаун

1748 — Виявлено руїни Помпей (Італія)

1818 — У Парижі барон Карл Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда)

1830 — У США Джозеф Сміт заснував Церкву Христа (мормонів) у штаті Нью-Йорк