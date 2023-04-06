6 квітня 2023 року: преподобного Захарія – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна злитися та лаятись.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Захарія.
Про життя Захарія відомо мало. Згідно з антропологічними дослідженнями, помер він у віці 20-25 років, був низьким (до 154 сантиметрів), а його мощі нині лежать у Далеких печерах Києво-Печерської Лаври.
Також 6 квітня – Міжнародний день спорту.
Що не можна робити 6 квітня:
- вживати жирну їжу
- відмовляти у допомозі
- сваритися, вживати лайку
- їхати далеко з дому
Народні прикмети та повір'я:
- вранці роса — до хорошого врожаю проса
- снігопад — чекайте щедрий врожай гречки
- тепла погода — до теплої весни
День ангела святкують:
Володимир, Захарій, Мартін, Парфеній, Петро, Степан, Яків
Народилися сьогодні:
1483 — Рафаель (інші можливі дати народження — 26 березня або 28 березня), італійський художник і архітектор
1670 — Жан-Батіст Руссо, французький поет-сатирик, автор епіграм
1942 — Баррі Левінсон, американський кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат "Оскара"
1970 — Ірина Білик, українська співачка і композитор
1973 — Олександр "Фоззі" Сидоренко, MC і DJ української альтернативно-реперської формації "Танок на Майдані Конго"
Також у цей день:
1652 — Голландець Ян Ван Рібек заснував у Південній Африці форт Кейптаун
1748 — Виявлено руїни Помпей (Італія)
1818 — У Парижі барон Карл Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда)
1830 — У США Джозеф Сміт заснував Церкву Христа (мормонів) у штаті Нью-Йорк