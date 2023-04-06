Стилист Ким Кардашьян Крис Эпплтон тайно помолвлен с актером из "Белого лотоса", – СМИ

Официально помолвку пара пока что не подтвердила.

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Знаменитый стилист Крис Эпплтон, среди клиенток которого Ким Кардашьян, Ариана Гранде и Дженнифер Лопес, тайно обручился с актером Лукасом Гейджем, звездой "Белого лотоса". Это произошло всего через несколько недель после того, как пара подтвердила свой роман, пишет UsWeekly со ссылкой на близких друзей знаменитостей. Широкой публике об этом стилист и актер пока что не сообщали.

"Они обручились еще до того, как у них появились кольца, а затем пошли выбирать их вместе. Друзья думают, что они отличная пара. Несмотря на то, что они решились на это очень быстро, все вокруг очень взволнованы их отношениями", – поделился инсайдер.

27-летний Лукас в программе Today in New York City еще в конце марта подтвердил, что встречается с Крисом. Он признался, что очень любит Эпплтона.

"Я чувствую себя очень счастливым, очень удачливым и очень влюбленным. Он красивый мужчина. Есть что-то лондонское. Думаю, я почувствовал вкус британцев и… не мог удержаться… Нам весело вместе. Мы идем на приключения, и это лучше всего", – разоткровенничался Гейдж.

Еще в феврале Лукас и Крис подтвердили свои отношения, опубликовав множество фотографий в личных аккаунтах в Instagram во время совместного отпуска.

Они наслаждались обществом друг друга, когда отдыхали в Пунта-де-Мита, Мексика, на курорте St. Regis Punta Mita Resort. На серии фотографий мужчины были замечены едущими по тропе на квадроцикле, в шлемах, банданах и очках во время экскурсии на свежем воздухе.

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