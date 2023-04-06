Стиліст Кім Кардаш'ян Кріс Епплтон таємно заручився з актором із "Білого лотоса", – ЗМІ

Офіційно заручини пара поки що не підтвердила.

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Знаменитий стиліст Кріс Епплтон, серед клієнток якого Кім Кардаш'ян, Аріана Ґранде та Дженніфер Лопес, таємно заручився з актором Лукасом Гейджем, зіркою "Білого лотоса". Це сталося через кілька тижнів після того, як пара підтвердила свій роман, пише UsWeekly з посиланням на близьких друзів знаменитостей. Широкій публіці про це стиліст та актор поки що не повідомляли.

"Вони заручилися ще до того, як у них з'явилися обручки, а потім пішли вибирати їх разом. Друзі думають, що вони чудова пара. Незважаючи на те, що вони зважилися на це дуже швидко, всі навколо дуже схвильовані їхніми стосунками", — поділився інсайдер.

27-річний Лукас у програмі Today in New York City ще наприкінці березня підтвердив, що зустрічається з Крісом. Він зізнався, що дуже любить Епплтона.

"Я почуваюся дуже щасливим і дуже закоханим. Він гарний чоловік. Є щось лондонське. Думаю, я відчув смак британців і… не міг утриматися… Нам весело разом. Ми йдемо на пригоди, і це найкраще", — відверто відповів Гейдж.

Ще в лютому Лукас і Кріс підтвердили свої стосунки, опублікувавши безліч фотографій в особистих акаунтах у Instagram під час спільної відпустки.

Вони насолоджувалися товариством один одного, коли відпочивали на курорті St. Regis Punta Mita Resort в Пунта де Міта, Мексика. На серії фотографій чоловіки були помічені на квадроциклі, в шоломах, банданах й окулярах під час екскурсії на свіжому повітрі.

Раніше Фокус писав, що в серпні минулого року креативний директор і засновник модного бренду Jacquemus Симон Порт Жакмюс пов'язав себе шлюбом з рекламником Марко Маестрі у Франції. До вівтаря дизайнер ішов у супроводі своєї бабусі.