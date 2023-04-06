Суррогатная мать родила испанской актрисе внучку через три года после смерти ее сына

Знаменитость исполнила предсмертное желание своего сына, который скончался от рака в 2020-м.

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68-летняя испанская актриса Ана Обрегон, потерявшая взрослого сына Алесса Лекио Гарсию, умершего от рака в 2020 году, стала бабушкой его дочери. Девочку знаменитости родила суррогатная мать, пишет Sky News.

По словам Аны, она использовала ДНК своего сына, осуществив его последнюю предсмертную пользу иметь детей. Сперма мужчины была сохранена заранее.

"Эта девочка не моя дочь, а моя внучка", – заявила актриса испанским СМИ.

Она рассказала, что перед началом лечения Алесса врачи призвали его оставить образцы его спермы, которые хранились в Нью-Йорке.

"Ребенок был зачат в июне прошлого года, когда Алессу исполнилось бы 30 лет, и родилась в марте этого года", – пояснила Обрегон.

Актриса, которая когда-то снималась в популярном американском сериале "Команда А", уже вызвала споры, рассказав, что она использовала суррогатную мать, чтобы родить ребенка. В Испании запрещена суррогатная беременность, хотя дети, рожденные таким образом в других странах, могут быть зарегистрированы.

Ведущие политики и некоторые испанские СМИ называют суррогатное материнство "арендой матки". Министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро из левой коалиции United We Can также назвала суррогатную беременность "формой насилия в отношении женщин". Однако министр обороны Маргарита Роблес воздержалась от критики Обрегон, заявив, что, хотя закон в Испании понятен, личные решения следует уважать.

Основная оппозиционная консервативная Народная партия заявила, что идея легализации таких беременностей без оплаты открыта для обсуждения.

На своей странице в соцсети Обрегон опубликовала первое фото с внучкой на руках.

"Я поклялась тебе, что спасу тебя от рака, и подвела тебя. Я обещала тебе, что рожу твою дочь, и вот она у меня на руках. Когда я обнимаю ее, я испытываю непередаваемые эмоции, потому что я как будто снова обнимаю тебя. Я клянусь, что буду заботиться о ней с бесконечной любовью, которую я должен дать, и ты с небес поможешь мне. Книга, которую ты начал и которую я подхватила своими словами, "Мальчик с землеройками", появится в продаже 19 апреля, и по твоему желанию, авторское пособие пойдет на исследования рака в твой фонд @fundacionalesslequio. В этой работе я объясняю весь ураган переживаний матери перед потерей ребенка и долгий путь к этому благословению и чуду малышки Аниты, твоей дочери. Ты – любовь всей моей жизни на небесах, а твоя дочь – любовь всей моей жизни на земле. Я люблю тебя до смерти", – написала Ана.

Ранее Фокус писал, что суррогатная мать, вынашивающая детей для звезд, поделилась опытом своей "работы".